Doporučení komise pro zvýšení bezpečnosti na železnici představil ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Zavádíme systém čtyř očí při vypravování vlaků, a to v reakci na událost na hlavním nádraží. Právě tam to bude platné od prosince,“ uvedl ministr.
Vedle strojvedoucího bude cestu kontrolovat pravděpodobně i vlakvedoucí.
Od ledna by takzvaný systém čtyř očí měl začít fungovat také v dalších stanicích.
Zástupce Drážního úřadu popsal, že bude docházet k vydávání bezpečnostních opatření s ohledem na narůstající trend projetí návěstidel. Posílena má být podpora strojvedoucímu, tedy zajištění člověka, který potvrdí, že opravdu může vlak odjet. Dojít má i ke zmapování rozhledových podmínek.
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Srážku vlaků u pražského nádraží zachytila palubní kamera jednoho z nich
Dva osobní vlaky Českých drah (ČD) se v úterý ráno čelně srazily v nižší rychlosti na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3, jeden jel do Milovic a druhý z Mladé Boleslavi.
Při nehodě se zranilo 46 lidí, čtyři z nich těžce. Policie nehodu prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj může hrozit až osm let vězení. Bednárik v úterý řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu.