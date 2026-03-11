Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

  17:05
Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři procenta.
Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. (27. února 2026) | foto: ČTK

Škoda Kylaq
Škoda Kylaq
Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...
Předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer na otevření nové výrobní haly...
12 fotografií

Pouhý rok po loňském růstu mezd se mohou zaměstnanci automobilky Škoda Auto těšit na další navýšení výplaty i další bonus. Podniková rada Odborů KOVO ve středu odsouhlasila výsledek kolektivního vyjednávání o mzdách.

„Výsledkem je vyvážená dohoda, která zajistí jak konkurenceschopnost společnosti, tak také zaměstnanost a velmi atraktivní podmínky pro zaměstnance,“ sdělil předseda podnikové rady Odborů KOVO Jaroslav Povšík.

Mzdové tarify, včetně tarifních mezistupňů, podnik s platností od letošního 1. dubna navýší o tři procenta.

Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW

Takzvaný variabilní bonus za výsledky roku 2025 dosáhl výše 120 tisíc korun. Odbory dále vyjednaly jednorázovou platbu 20 tisíc korun, přičemž obě částky budou zaměstnancům vyplaceny ve výplatě za duben, tedy v květnovém výplatním termínu. Současně odboráři dojednali i jednorázový přípis 10 tisíc bodů (korun) do cafeterie benefitů, který se uskuteční v dubnovém výplatním termínu. Celkově tak zaměstnanci obdrží v součtu 150 000 korun.

Kromě toho ovšem zaměstnanci dostávají ještě takzvaný zaručený bonus vypočítaný z jejich mzdy. Vyplácena je vždy polovina v létě a polovina před Vánoci. „Podmínky výplaty zaručeného bonusu zůstávají stejné jako v předchozích letech. V průběhu roku 2026 tak získá zaměstnanec s plným nárokem v součtu zaručeného bonusu, variabilního bonusu a vyjednané jednorázové platby mimořádně vysokou částku, která se bude pohybovat blízko magické hranice 200 000 korun,“ sdělil Povšík.

Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost

O bonus ale částečně nepřijdou ani zaměstnanci, kteří jsou na mateřské a rodičovské dovolené a nesplňují podmínky pro vyplacení standardního bonusu. „V rámci sociální podpory rodičovství dojde u těchto zaměstnanců k jednorázovému přípisu 70 000 bodů (korun) do cafeterie benefitů,“ dodali odboráři.

Zaměstnancům byl také navýšen rozpočet pro osobní ohodnocení, které je součástí měsíční mzdy. Poroste o 0,7 procenta na celkovou průměrnou rozpočtovanou částku 16 procent z navýšených tarifů platných od dubna.

Kromě toho dělníci dostanou o sto korun více za odpracovanou směnu v noci z pátku na sobotu, takzvané flexikonto. Pro zaměstnance, který odpracuje takovou směnu, to znamená, že k běžné výplatě a příplatkům dostane ještě 1 850 korun.

Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat

Od dubna škodovákům vzroste též příspěvek na penzijní spoření o 100 korun měsíčně na rovné dva tisíce. Za jediný rok jim tak firma na penzi naposílá 24 000 korun.

Došlo také k navýšení odměny za absolvovanou provozní praxi pro žáky Škody Auto Středního odborného učiliště. Od 1. 9. 2026 bude tato odměna zvýšena o 25 korun na výsledných 75 korun za hodinu. „Vyšší odměna zvýší atraktivitu studia a podpoří motivaci studentů, neboť jsme si vědomi důležitosti dlouhodobé podpory odborného vzdělávání a budoucí personální základy,“ vysvětluje firma Škoda.

Odbory zároveň vyjednaly valorizaci příplatku pro instruktory praxe s platností o devět korun na hodinu, čímž se celková výše příplatku zvyšuje na 25 korun na hodinu. „Tímto krokem chceme vyjádřit své poděkování odborníkům z praxe, kterým se daří žáky zapojovat do inovativních témat společnosti a připravovat pro ně atraktivní a poutavou výuku,“ stojí v dohodě.

Volkswagen tento týden oznámil, že Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy Kč). Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy Kč) z 27,8 miliardy eur předloni. Podrobnosti k hospodaření v loňském roce zveřejní Škoda Auto ve čtvrtek.

Odbory ovšem upozorňují, že automobilka prochází největší transformací v historii automobilového průmyslu, která se vyznačuje rostoucí konkurencí na automobilovém trhu, přechodem k elektromobilitě i změnami v evropské legislativě. „V tomto dynamickém prostředí se nám přesto podařilo uzavřít dohodu, která posiluje stabilitu pracovních podmínek a zároveň přináší zaměstnancům mimořádně atraktivní systém odměňování a benefitů,“ sdělili odboráři ve zveřejněném prohlášení.

