Praha zřídí další odběrová místa pro testování, jedno bude i na Václaváku

„Chceme zvýšit množství testování pro Pražany a množství odběrových míst v Praze. Místa v pěti městských částech jsou už vytipovaná,“ řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) s tím, že umístění odběrových míst se nyní projednává s dotčenými radnicemi.

První z nich bude na adrese Václavské náměstí 29 otevřeno v pátek 14. srpna.

Odběrové místo v centru metropole by mělo být určeno primárně pro turisty. Výsledek testu metodou PCR, tedy výtěrem z nosohltanu, by měli samoplátci podle Hlubučka znát do dvou hodin.

Nové odběrové místo v centru bude provozovat laboratoř GHC Genetics, řekl ředitel společnosti Viktor Furman.

Další odběrové místo by měl magistrát v budoucnu otevřít v Praze 9. Tamní radnice už ve spolupráci s GHC Genetics provozovala odběrové místo již dříve, a to v areálu Polikliniky Prosek.

S dalšími velkými městskými částmi nyní magistrát jedná. Podle Hlubučka budou odběry provádět pracovníci soukromé laboratoře.

Od září by mělo být v Praze zpřísněno nošení roušek. Ochrana úst a nosu by měla být se začátkem školního roku povinná ve všech vozech městské hromadné dopravy. „Pokud by se situace dále zhoršovala, je možné i znovuzavedení roušek také ve veřejných uzavřených prostorech,“ dodal náměstek.

V Praze jsou nyní roušky povinné v metru a v pobytových a nepobytových zdravotnických zařízeních, tedy například v lékárnách, v čekárnách u lékaře a v nemocnicích.

Odebrání vzorků na testy na koronavirus je momentálně možné na deseti místech. Na většině z nich testují pacienty indikované hygienickou stanicí i samoplátce.

Odběry provádí například v Ústřední vojenské nemocnici, v Nemocnici na Bulovce, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v areálu laboratoře Prevedig v Praze 8 nebo na zámku Veleslavín, kde odběry provádí pracovníci společnosti EUC Laboratoře. GHC Genetics také v Praze provádí testy u Polikliniky Prosek v Praze 9.

8. května 2020