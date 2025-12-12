Od ledna ubude jedno pásmo. Dojíždění do Prahy bude levnější, ale jen pro někoho

Od 1. ledna 2026 se změní počet pásem v systému Pražské integrované dopravy. Nově se bude Praha počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Projeví se to však v ceně jen jednoho typu jízdného - jednorázových jízdenek. Ti, kteří mají předplacený kupon, změnu nepoznají.

Území Prahy se bude pro účely cest za hranice metropole nově počítat jako tři tarifní pásma místo dosavadních čtyř. Rada hlavního města Prahy tím chce zmírnit dopady zdražení jízdného ve Středočeském kraji a jednorázových jízdenek v Praze.

Ve skutečnosti tak uleví jen obyvatelům měst v nejbližším okruhu Prahy.

Do konce roku 2025 tvoří Prahu čtyři tarifní pásma. Dvě okrajová B a 0 a dvě vnitřní, obě označená shodně P. Pro cestu z měst například v pásmu 1, kam patří Říčany, Jesenice, Hostivice, Roztoky, Černošice, Úvaly nebo Rudná, si cestující bez předplaceného kuponu na pražskou MHD museli koupit jízdenku na pět pásem za 50 korun.

Ta bude od Nového roku stát 60 korun v aplikaci Lítačka, a papírová dokonce 65 korun. Sloučením dvou pásem P do jednoho bude pro cestu z těchto měst stačit jízdenka na čtyři pásma, nově v aplikaci za 48 korun a papírová za 52 koruny.

Cestující z měst v prvním pásmu jsou jediní, kdo po novém roce na jednorázové jízdence do centra Prahy ušetří.

Jak od 1. ledna 2026 zdraží jednorázové jízdenky
Typ jízdenkynynější cenacena od 1. 1. 2026cena od 1. 1. 2026
v aplikaci Lítačka
2 pásma, 15 minut 20 Kč26 Kč24 Kč
3 pásma, 30 minut30 Kč39 Kč36 Kč
4 pásma, 60 minut40 Kč52 Kč48 Kč
5 pásem, 90 minut50 Kč65 Kč60 Kč
6 pásem, 120 minut60 Kč78 Kč72 Kč
7 pásem, 150 minut70 Kč91 Kč84 Kč
8 pásem, 180 minut80 Kč104 Kč96 Kč
9 pásem, 180 minut90 Kč117 Kč108 Kč
10 pásem, 180 minut100 Kč130 Kč120 Kč
11 pásem, 180 minut110 Kč143 Kč132 Kč
12 pásem, 180 minut120 Kč154 Kč144 Kč
13 pásem, 180 minut130 Kč169 Kč156 Kč
14 pásem, 180 minut140 Kč182 Kč168 Kč
15 pásem, 180 minut150 Kč195 Kč180 Kč
16 pásem, 180 minut160 Kč208 Kč192 Kč
17 pásem, 180 minut170 Kč210 Kč192 Kč

Za stejnou cenu jako dosud bude jednorázová jízdenka pro dojíždějící z měst v pásmu 2, to jsou například Brandýs nad Labem, Neratovice, Čelákovice, Mnichovice, Kostelec nad Labem, Řevnice, Buštěhrad, Unhošť, Davle nebo Loděnice. Z těchto měst dosud bez pražského kuponu potřebovali do centra Prahy jednorázovou jízdenku na 6 pásem za 60 korun, po novém roce budou kupovat jízdenku na 5 pásem, která bude stát v aplikaci 60 a papírová 65 korun.

Cestující, kteří mají zaplacený kupon na pražskou MHD, potřebují ze středních Čech jízdenku jen na pásma označená číslem, nikoliv do zón B, 0 a P. Počet těchto vnějších pásem se nemění. Dojíždění na jednorázovou jízdenku přes tato pásma od nového roku podraží o 20 až 30 procent.

Zdraží také jednorázové jízdenky v samotné Praze. Krátká jízdenka za půl hodiny se zvýší 30 korun na 36 Kč v aplikaci a 39 Kč v automatu či trafice, delší 90minutová zdraží ze 40 korun na 46 Kč v aplikaci a rovných 50 korun v papírové podobě.

Ceny jízdenek v Praze od 1. 1. 2026
Doba platnostiPID LítačkaPapírová jízdenkaSMS jízdenka**Cena do 31. 12. 2025
30 min36 Kč39 Kč42 Kč30 Kč
90 min46 Kč50 Kč55 Kč40 Kč
24 hod140 Kč150 Kč150 Kč120 Kč
72 hod340 Kč350 Kč350 Kč330 Kč

K čemu jsou tarifní pásma

Tarifní pásma umožňují odstupňovat cenu podle délky cesty. Důležité je to zvláště při cestování mezi Prahou a regionem, třeba příměstskými autobusy linek 300–415 nebo vlaky, které do Prahy přijíždějí a zase z ní odjíždějí. Příměstské autobusy spadají do tzv. dojezdových pásem (B a 0), zatímco všechny městské linky MHD – metro, tramvaje, městské autobusy, trolejbusy, lanovka na Petřín i přívozy – patří do pásma P. Toto pásmo se s pásmy B a 0 překrývá na zastávkách, kde zastavují jak městské, tak příměstské linky (například metro Zličín je v pásmu P, ale příměstské autobusy tam mají pásmo B). U vlaků pak najdete pražské stanice v pásmu P (centrum), 0 (širší centrum) nebo B (okraj).

Co jednotlivá pásma znamenají?

      • P – hlavní městské pásmo pokrývající kompletní pražskou MHD a několik centrálních železničních stanic, například Hlavní a Masarykovo nádraží.
      • 0 – dojezdové pásmo pro vlaky a příměstské autobusy zahrnující širší okraj Prahy, například Letňany, Kačerov, Dejvickou nebo Rajskou zahradu.
      • B – okrajové pásmo na hranicích metropole. Patří sem třeba Zličín, Klánovice, Opatov nebo Radotín. Pro předplatitele se pásma 0 a B počítají jako jedno.

Odkud se vzalo pásmo B

„Béčko“ vzniklo v roce 2008 rozdělením tehdejšího pásma 0, aby se zmírnil cenový skok mezi Prahou a Středočeským krajem v době zdražování jízdného. Písmeno B navíc bylo jediné, které bylo možné bez složitých úprav zobrazit v odbavovacích systémech – graficky připomíná číslici 8, která tehdy ještě neexistovala jako pásmo. Zapamatovat si ho můžete i jako „Border“ – hranice Prahy.

Aplikace to spočítá za vás

Tarif PID může působit složitě, ale v aplikaci PID Lítačka se stresovat nemusíte. Podle vyhledaného spojení vám rovnou nabídne správnou jízdenku a cenu pro celou cestu.

