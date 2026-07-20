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V obchodním centru Nový Smíchov se poprali zaměstnanci, zasahovala policie
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka
Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...
Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Zemřel muž podezřelý ze zastřelení bývalé příbuzné. Po činu se pokusil o sebevraždu
Zemřel muž, který se minulou středu středu pokusil o sebevraždu po střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Informaci České televize potvrdil mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Na místě byla tehdy...
V obchodním centru Nový Smíchov se poprali zaměstnanci, zasahovala policie
Pražští policisté zasahovali v pondělí dopoledne v obchodním centru Nový Smíchov, kde se fyzicky napadli zaměstnanci jednoho z obchodů. „Okolnostmi incidentu se zabýváme,“ sdělil redakci iDNES.cz...
První tramvaj v českých zemích jela trasu 10 minut, jízdné stálo jako bochník chleba
Tramvajový provoz v Praze oslavil 135 let svého trvání. Vůbec první tramvaj v hlavním městě, ale také v českých zemích, vyjela 18. července 1891 z Letné do Stromovky.
Je osm večer, sorry, jděte jinam. Obyvatelé chtějí klid, hřiště musí zavírat
Do západu slunce zbývá hodina, do setmění zbývá ještě jedna další. Přesto se děti už musí trousit jinam, nebo domů. Většina pražských radnic totiž upravila provozní dobu hřišť jen do 20 hodin....
Na Smíchově se srazil autobus s motorkou, dva zranění
V pražské Strakonické ulici se v neděli večer srazil autobus s motorkou, na které jeli dva lidé. Řidič motocyklu i jeho spolujezdec utrpěli zranění a záchranáři je převezli do nemocnice.
Triky černých pasažérů. Na revizory zkouší vyzrát i jízdenkami, které vyrobí AI
Cestující MHD, kteří se hodlají přepravovat načerno, si vzájemně radí, jak převézt revizora. Sdílejí si zaručené návody, jak vytvořit SMS jízdenku za pomoci AI. Zatím však jejich fígly na pražské...
Pražský okruh je opět průjezdný. Provoz zastavilo noční bourání dvou nadjezdů
Dělníci zbourali v noci na neděli dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně přerušený provoz na Pražském okruhu mezi Slivencem a Řeporyjemi. Uzavírka byla ukončena v neděli kolem...
Metráž a dispozice ubývá. Mikrobyty v Praze mění rozměr bydlení
Nastává doba zmenšování. Před pár lety pro rodiny v metropoli průměrný standard představoval byt okolo 80 metrů čtverečních, nyní je to zhruba o pětinu méně. Rostoucí oblibě se však začínají těšit...
Sto padesát akcí v jednom týdnu. Prague Pride není jen průvod a extravagance
Festival Prague Pride, který proběhne od 3. do 9. srpna 2026, se snaží ukázat širší společnosti, jak žijí queer lidé a s jakými problémy se ve svém životě potýkají. Letos bude jeho téma „Časy se...
Známý pražský kostel se pyšní obřími hodinami. Může se jít okolo nich
Antény mobilních operátorů najdete nejčastěji na střechách obytných či administrativních budov. Nacházejí se však i na věžích historických staveb, tedy zámků, hradů a kostelů. Často o nich ani...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Paskvil, paskvil, zase z nás udělali ovce. Kouč Šustr se vrátil ke kauze Karviná
Fotbalový trenér Pavel Šutr o poměrech v českém fotbale zase na plnou pusu řekl to, co si myslí. „Paskvil, paskvil. Zase z nás udělali ovce,“ pronesl kouč pražské Dukly po přípravném utkání v Ústí...
Kvůli demolici nadjezdů uzavřeli část Pražského okruhu
Pražský okruh je v úseku mezi Slivencem a Řeporyjemi od sobotního večera zavřený. Důvodem je plánovaná demolice dvou nadjezdů v ulicích K Austisu a K Zadní Kopanině. Uzavírka by měla trvat do...