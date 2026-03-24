Podmínka za smrt matky s kočárkem? Pozůstalí odmítají trest pro řidiče porsche

Skutečnost, že Coubal řídil 1. května 2024 vůz, označila státní zástupkyně Jitka Wurstová za hazardérství a bezohlednost. Muž se totiž zotavoval z pravděpodobného prodělání černého kašle, který provázely právě výpadky vědomí. Jeho lékař v úterý z pozice svědka vypověděl, že pacienta koncem dubna výslovně poučil o časově neomezeném zákazu řídit.
Řidič však vinu za nedbalostní usmrcení stále odmítá. Podle něj nemohl vědět, že za volantem dostane další záchvat kašle, který skončí krátkodobým bezvědomím.
„Je mi to líto. Kdybych byl schopný odhadnout svůj zdravotní stav lépe, což jako laik nejsem, tak bych si asi za volant nesedl,“ reagoval čtyřicetiletý Coubal v jednací síni. Jeho advokátka Zdenka Seemanová zdůraznila, že klient byl doposavad bezúhonný a za více než 20 let řízení se dopustil jen dvou přestupků. Z následků nehody je podle ní zdrcený a zasažené rodině zaslal omluvný dopis.
Zmocněnci rodiny zpochybnili, že by byl Coubal ohleduplným člověkem i řidičem. Poukázali na to, že po dubnovém onemocnění kašlem v USA sedl bez vyšetření do letadla do ČR, ačkoliv si myslel, že je nakažený covidem.
„Zjevně je to jeho standardní model chování. Nesnaží se předcházet rizikům a vědomě je přenáší na své okolí,“ uvedli. Zdůraznili, že blízkým sražené ženy dodnes nevyplatil žádné odškodné. Domnívají se, že skutečným důvodem autonehody nebyl kašel, ale Coubalův telefonát s tehdejší přítelkyní.
Nehoda se stala v ulici U Elektry v Praze 9. Coubal podle obžaloby dostal v křižovatce záchvat kašle, ztratil vědomí, stočil volant na stranu a zároveň sešlápl plyn. Vůz prudce zrychlil a vjel na chodník, kde zezadu smetl devětatřicetiletou chodkyni. Žena pak ležela se závažným zraněním mozku téměř rok v nemocnici, kde následně zemřela. Dítě, kterému byly v době tragické nehody necelé dva roky, vyvázlo s odřeninami na hlavě.
Obžalovanému hrozí rok až šest let vězení. O řidičský průkaz po tragédii nepřišel, řídit znovu začal po dvou týdnech. Obvodní soud pro Prahu 9 vyhlásí rozsudek 2. dubna.
19. února 2026