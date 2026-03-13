Náhradní byty pro lidi z domu zničeného požárem. Nájem zřejmě uhradí pojišťovny

Požár vypukl v Dobrovského ulici v úterý zhruba ve 14 hodin. Hořel plyn unikající z potrubí. Oheň byl uhašen po zhruba čtyřech hodinách po zastavení přívodu plynu. Požár poničil budovu v sousedství, předběžný odhad škody je 20 milionů korun.
Dům po požáru prohlédl statik a ve čtvrtek si ho převzal vlastník, není však obyvatelný. Budova nepatří městské části, má soukromého majitele.
„Zajistili jsme šest bytů pro 11 lidí. Zjišťujeme od nich, co všechno budou potřebovat, vybavujeme byty nábytkem. Jeden byt už byl předán k užívání, dalších pět bude k dispozici po víkendu,“ řekl Vokuš. V hotelu zůstává ubytováno sedm lidí. Mohou v něm podle Vokuše zůstat do doby, než převezmou náhradní byty.
Radnice jim stanoví nájemné v režimu podporovaného bydlení. Podle mluvčího je pravděpodobné, že nájem nakonec za poškozené uhradí pojišťovny.
Městská část také spolupracuje se dvěma ordinacemi a s dětskou skupinou, které měly pronajaté prostory v poškozeném domě. Jedna z ordinací se přesune do bytu městské části, který je prázdný a čeká ho rekonstrukce. Druhá ordinace dostane k dispozici ateliér. Městská část našla náhradní prostory také dětské skupině Malý velký strom.
Radnice ve středu zveřejnila na svém webu informace o tom, jak mají lidé ze zasaženého domu i okolí postupovat. Jsou tam uvedené kontakty, kam se mohou obrátit například kvůli vyřízení dávky mimořádné okamžité pomoci, při potížích s plynovými spotřebiči, pokud potřebují zapůjčit vysoušeče nebo zajistit náhradní ubytování.
Případem se zabývá policie kvůli podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Policejní mluvčí Jan Daněk ve středu uvedl, že policie nebude k požáru zveřejňovat nové informace, dokud neskončí vyšetřování.