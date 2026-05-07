Obviněného Holobradu odvolali z představenstva příbramské nemocnice

Autor: ,
  11:49aktualizováno  11:55
Rada Středočeského kraje v roli valné hromady ve čtvrtek odvolala z představenstva příbramské nemocnice Stanislava Holobradu. Bývalý šéf nemocnice je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek, v úterý skončil ve funkci předsedy představenstva. Na chybějícího člena představenstva, který bude nemocnici řídit po Holobradovi, kraj vyhlásí výběrové řízení. Holobrada už dříve řekl, že se cítí nevinen.
Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele. Zatím není jasné, zda budou z něčeho obvinění. (28. dubna 2026) | foto: Marek Kočovský, MF DNES

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po zásahu v nemocnici z minulého týdne šest lidí a tři právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce (EPPO) 280 milionů Kč.

Představenstvo nemocnice v úterý Holobradu odvolalo z funkce předsedy a zvolilo si za něj nového prozatímního předsedu. Stal se jím dosavadní místopředseda Vít Rosenbaum, místopředsedou je nově Petr Horák. Zároveň pověřilo výkonem manažerských funkcí Vladimíra Dvořáka, náměstka pro lékařskou péči.

Středočeské krajské nemocnice nemají oficiálně ředitele. Holobrada byl předsedou představenstva s výkonem funkce ředitele. Rada kraje v působnosti valné hromady nemocnice ho dnes odvolala i z pozice řadového člena představenstva.

„Kraj nyní plánuje vyhlásit výběrové řízení na uvolněné místo v představenstvu s tím, že úspěšný kandidát by měl zastávat funkci jeho předsedy. Konkrétní termín vyhlášení soutěže prozatím nebyl stanoven,“ uvedla Žídková.

Podle policie jde v kauze o trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněným hrozí až osm let vězení, všichni jsou stíháni na svobodě. Případ dozoruje EPPO, který má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, jež poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie.

Holobrada s obviněním nesouhlasí, důvody obvinění jsou podle něj liché. Minulý týden řekl, že se nikdo neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nebyly zneužity žádné finanční prostředky. Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.

Holobrada se ujal řízení příbramské nemocnice v roce 2008 po zvolení Davida Ratha (dříve ČSSD) hejtmanem. Spolu s ním nastoupili noví lidé i do čela ostatních krajských nemocnic. V minulosti byl také starostou Dobříše.

