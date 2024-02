Dívce měl ředitel přejet rukou po stehně. Na některé si dovoloval, říkají studenti

Ke Střední zemědělské škole v Rakovníku, kde mělo k obtěžování dojít, se vydal reportér MF DNES. Studenti směřující na vyučování však příliš sdílní nebyli. „Je to strašné. Nevím, co k tomu mám říct. Mezi studenty se o tom teď hodně mluví, ale nic bližšího o tom nevím. Mezi mými spolužačkami není žádná, která by s bývalým ředitelem měla nějaký problém,“ reaguje asi sedmnáctiletá dívka.

Žádnou konkrétní dívku, ke které by se bývalý ředitel choval nevhodně, nezná ani další ze studentů oslovený před školou. „O tom, že si ředitel dovoloval vůči některým studentkám, se mluví už delší dobu. Bylo to takové veřejné tajemství. Nechci k tomu ale nic dalšího říkat,“ prohlásil mladík.