Nepříjemný pocit, že vás někdo sleduje. Přesně to prožilo několik desítek žen ve středních Čechách kvůli muži, který se už několik let baví tím, že si vyhlédne osamocenou ženu s autem, vypustí jí...

Dálnici D7 u Středokluk uzavřela ve směru na Prahu nehoda několika aut. Na místě záchranáři ošetřili těžce zraněného muže, vrtulník jej přepravil do nemocnice, řekla mluvčí středočeských záchranářů...

Několikrát přejel přítelkyni autem a nechal ho na ní stát, soud mu potvrdil 15 let

Miroslav Hankovec si odpyká 15 let vězení a následně poputuje do ústavní léčby za to, že záměrně několikrát přejel autem svou družku. Trest mu v úterý potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze, uvedl...