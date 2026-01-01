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V sobotu začaly v Praze předvánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí. Rychle se zaplnily návštěvníky, převážně cizinci. Lidé se dočkali také první světelné animace na vánočním stromě. Na obou náměstích je dohromady kolem stovky stánků. A trhy začaly i na dalších místech hlavního města. Podívejte se, jak Praha zahájila předvánoční období.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Termín první světelné animace stromku na Staroměstském náměstí pořadatelé kvůli bezpečnosti tajili. Už ve středu vyzvali Pražany i mimopražské návštěvníky, aby návštěvu naplánovali na jiný den.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stromek se nakonec rozsvítil v 10:08. Někteří návštěvníci tu podle svých slov čekali už hodinu před oficiálním zahájením trhů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Podle mluvčí pořadatelské firmy Taiko Hany Tietze na Staroměstské náměstí dorazilo v sobotu vpodvečer asi 30 000 lidí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V 16:30 se stromek podruhé oficiálně rozsvíil. Za doprovodu světelné show zazpíval sbor 130 dětí písničku Tři oříšky pro Popelku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Světelná a hudební animace stromku se bude opakovat každý den od 16:30 do 21:30 v hodinových intervalech.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na bezpečnost návštěvníků dohlížely posílené hlídky městské i státní policie. Některé hlídky byly vyzbrojeny dlouhými zbraněmi, informovala policie v pátek na síti X.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vánoční strom je letos laděn do zlaté a tmavě zelené barvy. Kromě 400 ozdob a sedmi kilometrů světelných řetězů ho zdobí 31 prskavek z LED světel.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Staroměstském náměstí je přes 70 stánků, přibližně polovina nabízí občerstvení a druhá polovina řemeslné výrobky. V nabídce občerstvení nechybí svařené víno a grilované klobásy, letošní novinkou jsou buchtičky s vanilkovým krémem.
Autor: ČTK
K dostání jsou třeba i hořické trubičky, vafle, langoše, churros, grilovaný sýr, palačinky nebo bramboráky. Klobásy i svařené víno si pořadatelská firma Taiko nechává vyrábět přímo pro pražské trhy. U klobás, které letos stojí 180 korun, garantují obsah masa 95 procent. Svařené víno stojí 100 korun.
Autor: ČTK
Václavské náměstí zaplnilo zhruba 30 stánků. Na obou náměstích budou v provozu denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince.
Autor: ČTK
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenily je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.
Autor: ČTK