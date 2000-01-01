náhledy
V sobotu večer rozzářil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska. Vánoční strom, který letos zdobí centrum Prahy, má za sebou dlouhou cestu – od prvního řezu přes noční převoz až po vztyčení mezi historickými domy. V předvečer první adventní neděle se poprvé rozzářil v bílo-zlatých barvách. Podívejte se, jakou „ušel“ cestu.
Praha letos vybírala vánoční strom ze zhruba 35 adeptů podle obrázků. „Tohle byl už podle vizuálního vzhledu na fotografiích jeden z favoritů,“ popsal Tomáš Jílek, předseda představenstva firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP).
Samo řezání smrku ztepilého mezi chalupami trvalo sotva deset minut, příprava na práci tři až čtyři týdny. Uřízli jej dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou.
„Má hezky husté větve nahoru, je pěkně rostlý, široký,“ nechal se slyšet dřevorubecký šampion Jiří Vorlíček, který kácel už 14 stromů pro Prahu.
Po kácení museli pracovníci větve opatrně přivázat, aby se po cestě do hlavního města nepolámaly.
Z Děčínska jej technici a dřevorubci převezli do areálu na severovýchodním okraji Prahy.
Tento týden s ním vyrazili přes magistrálu, nábřeží Edvarda Beneše a Pařížskou ulici na Staroměstské náměstí.
A tam jej v noci z pondělí na úterý vztyčili. Vánoční strom na Staroměstském náměstí každoročně láká davy.
Podle mluvčí THMP Lenky Růžkové mělo ukotvení stromu malé zpoždění proti původnímu plánu.
„Byl velmi široký a proto větve v dolní části trochu trpěly. Budou se ještě vyvazovat nebo doplňovat,“ avizovala Růžková.
Strom je zapuštěný v šachtě hluboké asi dva metry a upevněný šesti lany ve dvou výškách.
„Letos jsme vybírali barvy, které navodí atmosféru bílých Vánoc. Nejvýraznějšími ozdobami bude 25 bílých světelných koulí různých velikostí o průměru od 50 do 160 centimetrů. Dále bude na stromu 342 klasických vánočních ozdob a přibližně 8,5 kilometru světelných řetězů,“ uvedl Jílek.
A pak už zbývalo jen strom slavnostně rozsvítit na první adventní víkend. Současně s tím v sobotu na Staroměstském a také Václavském náměstí začaly vánoční trhy.
Rozsvícení si nenechaly ujít tisíce lidí. Akci doplnila několik minut trvající světelná animace.
Doprovodila ji píseň Vánoce na míru od Ewy Farné, kterou na náměstí zazpíval dětský sbor.
