OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku
V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy
Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...
V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě
V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...
Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení
Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...
Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí
První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...
Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky
Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...
Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá
Pražští policisté v pondělí ráno zasahovali ve Vojtově ulici v Modřanech. Slovní rozepře mezi třemi muži zde totiž přerostla v útok nožem. Jednoho zraněného museli záchranáři převézt do nemocnice, po...
Narovnaná koryta potoků se vrací do své původní přírodní podoby
Uměle napřímená koryta potoků se vracejí do své původní přírodní podoby. Takových projektů v Moravskoslezském kraji je zatím jen málo, častou překážkou jsou například potíže se získáváním souhlasů...
Snad to byl poslední výpadek. To bylo neakceptovatelné, říká kapitán Sparty
Po ostudné porážce s Pardubicemi (2:4) se Lukáš Haraslín, kapitán sparťanských fotbalistů, vydal s omluvou pod kotel radikálních fanoušků. „Po takovém zápase mají právo být naštvaní. Co jsme...
Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra
Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...
Plzeň - Ml. Boleslav 2:1, hosté od poloviny v deseti, tři body zajistili Adu a Durosinmi
Plzeňští fotbalisté zlomili čtyřzápasovou sérii bez výhry. V sedmnáctém kole Chance Ligy porazili Mladou Boleslav, tým ze spodku tabulky, 2:1. Po neuznaném gólu Souarého se prosadil Prince Adu,...
Bohemians - Teplice 0:1, druhou venkovní výhru hostům vystřelil Kozák
Dělily je čtyři body, po nedělním klání ale zůstal jediný. Hosté z Teplic totiž v 17. kole fotbalové Chance Ligy nedovolili vstřelit Bohemians ani branku a v tabulce se zařadili těsně za ně. Jediný...
Světelná show odstartovala. Do ulic Prahy vyjela nazdobená flotila tramvají i autobusů
Tisíce lidí v sobotu sledovaly první průvod svátečně nazdobených vozů z flotily pražského dopravního podniku. Tramvaje, autobusy i trolejbus budou pražskými ulicemi korzovat až do Tří králů.
V sobotu večer rozzářil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska. Vánoční strom, který letos zdobí centrum Prahy, má za sebou dlouhou cestu – od prvního řezu přes noční převoz až po...
Dělníci ve Staré Boleslavi chystali výluku, srazil je nákladní vlak. Jeden zemřel
Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva dělníky. Jeden z nich utrpěl smrtelná zranění a na místě zemřel. Druhý je v nemocnici. Okolnosti vyšetřují kriminalisté a drážní...
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
Při požáru kuchyňské linky na Spořilově zasahovali hasiči. Několik lidí evakuovali
Hasiči a záchranáři v neděli vyjížděli k požáru bytu na pražském Spořilově. Několik lidí evakuovali. Zdravotní stav ženy, která v bytě bydlí, záchranáři pouze zkontrolovali na místě, nikdo se...
Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší
Navzdory pohodlné a přesvědčivé výhře 3:0 si neodpustil poznámku k produktivitě. „Škoda druhé půle, že jsme ze všech těch šancí vytěžili jenom jeden gól. Vítězství mohlo být vyšší, kdybychom byli...