náhledy
Pokračuje rekonstrukce metra Flora. Dělníci pracují na vybudování bezbariérového přístupu, montují kabely a rozvody. Dokončili kompletaci tří ramen eskalátorů, celý systém aktuálně oživují. Stanice se do provozu vrátí v únoru 2027, výtahy budou dokončeny rok poté. Podívejte se objektivem dopravního podniku, jak to aktuálně ve stanici linky A vypadá.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Stavbaři už vyměnili část stropní desky v úrovni nástupiště a dokončují zadláždění těchto částí. Ke konci spěje také sanace ostění a probíhá nastrojování podkonstrukcí pod finální pohledové prvky jako jsou kamenné a hliníkové obklady.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Bezbariérové zpřístupnění: Po prorážce díla do stanice byla zahájena montáž hydroizolace tunelu a následná betonáž spodních kleneb. Aktuálně probíhá instalace hydroizolace v horní klenbě a příprava díla na instalaci betonářské formy pro následnou betonáž definitivního ostění tunelu.
Autor: DPP - Daniel Šabík
V celém rozsahu stavby probíhají montáže kabelových tras a rozvodů. Stavbaři také postupně instalují technologická zařízení – rozvaděče pro všechny technologické objekty.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Dělníci také přivezli a zkompletovali tři ramena eskalátorů. Momentálně oživují celý systém. Jak po elektrické stránce, tak po stránce technologických návazností.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Stavbaři už vyměnili část stropní desky v úrovni nástupiště a dokončují zadláždění těchto částí. Ke konci spěje také sanace ostění a probíhá nastrojování podkonstrukcí pod finální pohledové prvky jako jsou kamenné a hliníkové obklady.
Autor: DPP - Daniel Šabík
V technologickém tunelu a distribuční transformovně probíhají sanace ostění, transformovna pak má za sebou první etapu vybourání stropu mezi úrovní nástupiště a úrovní pod nástupištěm. Proběhlo též vybetonování nové, monolitické konstrukce tohoto stropu s přípravou prostupů pro úplně novou technologii transformovny.
Autor: DPP - Daniel Šabík
V celém rozsahu stavby probíhají montáže kabelových tras a rozvodů. Stavbaři také postupně instalují technologická zařízení – rozvaděče pro všechny technologické objekty.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Ve vestibulu probíhá dokončování stavebních prací, výměna kamenných obkladů, montáž konstrukce pohledů, dokončení bourání vstupu č. 1 před OC a příprava na betonáž nového schodiště v tomto vstupu.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Bezbariérové zpřístupnění: Po prorážce díla do stanice byla zahájena montáž hydroizolace tunelu a následná betonáž spodních kleneb. Aktuálně probíhá instalace hydroizolace v horní klenbě a příprava díla na instalaci betonářské formy pro následnou betonáž definitivního ostění tunelu.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Zprovoznění bezbariérového přístupu se předpokládá v únoru 2028.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Stanice je zavřená od února 2026, soupravy tudy jen projíždějí.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Rekonstrukce stanice metra Flora. (listopad 2026)
Autor: DPP - Daniel Šabík
Stanice je zavřená od února 2026, soupravy tudy jen projíždějí.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Původně měla být stanice otevřená po rekonstrukci ještě letos. Ale při rekonstrukci narazili stavbaři na horší stav stropní konstrukce, proto se její opětovné zprovoznění zhruba o tři měsíce posouvá.
Autor: DPP - Daniel Šabík
Rekonstrukce stanice metra Flora. (listopad 2026)
Autor: DPP - Daniel Šabík
Rekonstrukce stanice metra Flora. (listopad 2026)
Autor: DPP - Daniel Šabík
Rekonstrukce stanice metra Flora. (listopad 2026)
Autor: DPP - Daniel Šabík