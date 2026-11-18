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Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny
Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...
U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky, záchranáři ošetřili i těžce zraněné
V úterý ráno se u hlavního nádraží v Praze na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3 srazily dva vlaky. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Zranilo se 46 lidí, z...
Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet
Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...
Nejsme nápravné zařízení. Kočičí kavárně došla trpělivost, zakázala vstup malým dětem
Otevřela teprve nedávno, ale už od příštího pondělí kočičí kavárna v Mladé Boleslavi zakáže vstup dětem do šesti let. Rozhodla se tak její majitelka, které vadí, jak se malí hosté v kavárně chovají.
V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti
V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...
Praha má nového primátora. Hlaváčkovi poblahopřál končící Svoboda
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček (STAN), v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj, bydlení a zahraniční vztahy. Dnes ho zvolili pražští zastupitelé....
Omylem spuštěná aplikace spustila policejní manévry v pražské škole. Žáci se zabarikádovali
Pražští policisté prověřovali oznámení o údajném volání o pomoc v základní škole na Uhelném trhu. Na místě byly všechny dostupné policejní hlídky, nakonec šlo o planý poplach. Podle ministra vnitra...
Hřib chybí na jednání zastupitelstva Prahy, které volí vedení. Je na Tchaj-wanu
Pražské zastupitelstvo ve čtvrtek volí nové vedení města. Na jednání chybí exprimátor a předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který je v současné době na Tchaj-wanu. Hřib se kvůli své zahraniční cestě...
Začala modernizace trati mezi Kolínem a Kutnou Horou. Projede víc vlaků a rychleji
Odstartovala celková rekonstrukce a modernizace železničního úseku mezi Kolínem a Kutnou Horou. Obnova trati společně s instalací moderního zabezpečení umožní podstatně zvýšit rychlost vlaků.
Prahu 3 dál povede Vronský. Radě bude nově radit komise mladých
V čele Prahy 3 zůstává Michal Vronský (TOP 09). Při středeční volbě získal 26 hlasů a bude starostou druhé funkční období v řadě. Zastupitelé zvolili také ostatní členy rady.TOP 09 a STAN se dohodly...
Začal soud mezi DPP a propuštěným revizorem. Byla to msta, říká muž
Dopravní podnik (DPP) loni rušil jednu ze skupin revizorů a vedoucího B. T. propustil jako nadbytečného. Podle něj tím však jen vyvrcholilo pět let soustavné šikany, které u DPP čelil, aby odešel...
Auto v pražských Stodůlkách srazilo ženu na přechodu, zraněním podlehla
Ke smrtelné nehodě došlo ve středu večer v ulici Jeremiášova na Praze 13 ve Stodůlkách. Na místě zasahovala policie i posádky záchranné služby. Žena svým zraněním podlehla.
Po srážce vlaků zůstávají v nemocnicích nejméně čtyři lidé, dráhy evidují žádosti o odškodnění
V nemocnicích po úterní srážce dvou osobních vlaků u hlavního nádraží v Praze zůstávají nejméně čtyři zranění, další dva byli propuštěni ve středu ráno. Podle dřívějších vyjádření záchranářů bylo...
Fungoval dvacet let, ocenil ho britský The Times. Teď však Pivovar Moritz končí
Za dvě dekády získal popularitu i stálé hosty, nyní však oblíbený olomoucký Pivovar Moritz zavírá. Podnik nedaleko centra naposledy otevře 23. prosince, poté po dvaceti letech zavře. Důvodem je...
Že si s tím nedáte pokoj? divili se strážníci. Řidiči zákaz řízení ani drogy moc neřešili
Záběry ze tří kontrol tří různých řidičů zveřejnila městská policie hlavního města Prahy. Všechny zadržené spojovalo jedno - pozitivní výsledky na drogy. Příspěvkem chce policie upozornit na tragické...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně představily novou koaliční smlouvu a budoucí podobu jedenáctičlenné rady. Hlaváček potvrdil složení...
Náměstí se proměnilo ve hřbitov. Pomníky připomínají, co řidiči považují za normální
Náměstí Jiřího z Poděbrad je už několik dní zaplněné stovkami symbolických náhrobků. Ty upozorňují na návyky řidičů, které mohou na silnicích skončit tragédií. Instalace je součástí kampaně Normální...