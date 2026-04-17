Praha se od pátku chlubí novým mostem přes Vltavu. Přes 300 metrů dlouhý Dvorecký most spojuje Zlíchov s Podolím. Výrazně zkrátí dopravu mezi oběma břehy. Osobní auta na nový pražský skvost ale nemohou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nejprve na prázdném mostě dostali slovo politici. Slavnostní stříhání pásky se uskutečnilo symbolicky v polovině mostu, na hranicích Prahy 4 a Prahy 5.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Už desítky minut před slavnostním otevřením v 11 hodin se u vstupu na most tísnily desítky lidí. Vykročit na něj ale mohli až zhruba za dvě hodiny.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Na podolské straně se zastavovali Pražané i turisté. Nový most si fotili a toužili se po něm už projít, nebo v případě cyklistů projet. Museli ale čekat.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Podobné to bylo i na zlíchovské straně mostu. Lidé si tu alespoň mohli prohlédnout místa a směry, kam se z nového Dvoreckého mostu budou moci vydat.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Slavnostního otevření se zúčastnili pražští politici i tvůrci mostu. Událost si nenechaly ujít desítky novinářů a televizních štábů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Příjemnou atmosféru dokreslovala kapela městské policie. Hrála převážně jazzové skladby.
Autor: Petr Topič, MAFRA
U mikrofonu se střídali politici. Náměstek primátora Jaromír Beránek také vysvětloval, proč se most proti původnímu plánu prodražil.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pak už se hosté a novináři mohli vydat na prohlídku stále ještě prázdného mostu. Obrazové panely vlevo připomněly historii stavby...
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
...zatímco ukazatele tramvajového spojení teprve Pražany vítaly. Tramvaje tudy začaly jezdit až kolem 14. hodiny.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Obě tramvaje na snímku ihned po otevření mostu vozily především hosty slavnosti.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Na zlíchovské straně se před otevřením také sešly desítky lidí. Srocení se postupně zmenšovalo a lidé pak přišli, až když zmizely ploty.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Doprovodný program se konal v přilehlých Žlutých lázních. Lidé tu trpělivě čekali na přívoz ve frontách dlouhých i několik desítek metrů. „Chci si to vyfotit ještě zespodu,“ byl nejčastější důvod čekání. Přívoz tu totiž po dvaceti letech končí.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Most krátce po zpřístupnění veřejnosti. Vydali se na něj chodci i cyklisté. A fotograf iDNES.cz udělal pár záběrů z tramvaje.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před 14. hodinou se konečně vydaly po mostě historické soupravy tramvají, kterými se už svezli běžní cestující.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zájem o svezení přes novou dominantu v oblasti byl v prvních desítkách minut obrovský.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na své už si přišli i cyklisté. Ti rychlejší lovili segmenty v tramvajovém pásu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ti pomalejší či rekreační se museli obrnit trpělivostí, protože chodníky jsou smíšené pro chodce i cyklisty.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Spolek Kaputin, který často pořádá akce na podporu Ukrajiny, využil příležitosti slavnostního otevření Dvoreckého mostu v Praze. Na zábradlí spojnice Podolí a Zlíchova vyvěsil transparent se sloganem „Nebořme informační mosty, ruce pryč od ČT“. Banner nicméně dlouho nevydržel, magistrát jej nechal odstranit.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lidé obdivovali krásy Prahy z nových úhlů. Uprostřed mostu ale silně foukalo. Všichni se shodli, že most je krásný.
Autor: Petr Topič, MAFRA