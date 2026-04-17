Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda
V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...
Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí
V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...
KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?
Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...
Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze
V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.
Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka
Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...
Liberec - Ml. Boleslav 0:0, domácí nevyužili šanci pojistit se v nejlepší šestce
Ve 30. kole nejvyšší fotbalové ligy zvládli fotbalisté Liberce uhrát jen bod s Mladou Boleslaví po remíze 0:0. Minimálně do neděle se posunuli na páté kolo tabulky, před Hradcem Králové ale vedou...
Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil
Jedno kolo před koncem základní části zůstávají na poslední příčce tabulky o dva body za Baníkem. Fotbalisté Dukly na Julisce prohráli 1:2 s Karvinou, která šla do vedení v závěru první půli zásluhou...
Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu
Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...
Nemoc, násilí, ztráta práce. Samoživitelky bez peněz končí v azylových domech
Byla noc, když Jana balila poslední věci do dvou tašek. Její osmiletá dcera už spala, netušila, že je to její poslední noc doma. Nájem nezaplatily třetí měsíc po sobě. Jana přišla o práci, nemoc jí...
Odstranění mandlí bez krve? Dnes už je to možné, ale pojišťovna operaci nezaplatí
Když lékař její dceři doporučil odoperovat nosní mandli, představila si hospitalizaci a krvavý zákrok. Zjistila však, že to jde i jinak. Bohužel však draze. Přestože se lékaři shodují na přínosu...
Posprejovali historickou budovu v Praze, hrozí jim tvrdší trest. Policie prosí o pomoc
Policisté pátrají po dvou neznámých mužích, kteří v poslední únorový den posprejovali vjezdová vrata v pražské ulici Kamenická. Pachatelé svým činem poničili historickou budovu v Praze 7, čímž...
Pražský hrad se otevřel lidem. Mohou navštívit sály i zahrady, zájem je velký
Stovky návštěvníků v sobotu od rána proudí na Pražský hrad, aby si prohlédly výjimečně zpřístupněné reprezentační prostory. Lidé přijeli i z dalekých koutů České republiky a od brzkých ranních hodin...
Feminista plný nápadů, živila ho matka. Dvě století od narození Vojty Náprstka
Proplešatělého, brýlatého pantátu s bříškem a hodinkami na řetízku v kapse vestičky, který za své životní dílo považuje muzeum, nesoucí jeho jméno, by jen málokdo považoval za jednoho z prvních...
Mezi automobilové klenoty přiburácí drsňák. Má osmiválec a žádné asistenty
Plným jménem je to Gardner Douglas GD T70, puristický svalovec, kterého si dnes můžete koupit jako skládačku a sestavit ho kolem šestilitrového amerického osmiválce doma v garáži. Tento unikát bude...
Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze
V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.
Světelná závora je hazard s dopravou, tvrdí Praha 8 a chystá správní žalobu
Praha 8 připravuje správní žalobu proti rozhodnutí magistrátu, který chce v Trojské ulici ve směru od Bohnic zavést takzvanou světelnou závoru regulující dopravu. Opatření má platit po dobu jednoho...
OBRAZEM: Historické tramvaje, jazz i fronta na přívoz. Jak se otevíral most
Praha se od pátku chlubí novým mostem přes Vltavu. Přes 300 metrů dlouhý Dvorecký most spojuje Zlíchov s Podolím. Výrazně zkrátí dopravu mezi oběma břehy. Osobní auta na nový pražský skvost ale...