náhledy
Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna, komplikuje provoz lodí a na některých místech zanechala na suchu tisíce škeblí. Povodí Vltavy přitom vodu ze Slap využívá k udržení potřebného průtoku Vltavy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla už pod úroveň běžnou pro zimní období. Povodí Vltavy vodu ze Slap využívá k udržení potřebného průtoku Vltavy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pokles hladiny odkryl rozsáhlé části dna Slapské přehrady. Voda z nádrže je nyní využívána kvůli velmi nízkým přítokům do Vltavské kaskády.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nízká hladina Slapské přehrady je dobře patrná i z výšky. Ustupující voda vytvořila podél břehů široké pásy obnaženého dna.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Voda ze Slapské přehrady v posledních týdnech postupně ustupuje. Důvodem je extrémní hydrologické sucho a potřeba zachovat dostatečný průtok Vltavy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pokles hladiny odhalil kamenité části břehu, které jsou za běžného stavu pod vodou. Hladina přehrady se dostala už pod kótu obvyklou pro zimní období.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nízká hladina výrazně změnila podobu pobřeží Slapské přehrady. Na řadě míst voda ustoupila desítky metrů od běžné hranice břehu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pokles hladiny se dotkl také přístavišť a loděnic. Majitelé museli část lodí vytáhnout z vody a některá mola byla kvůli úbytku vody rozebrána.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na březích přehrady se po poklesu hladiny objevily rozsáhlé kamenité plochy. Za běžného stavu jsou tato místa ukryta pod vodou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lidé se procházejí po nově odkrytém břehu přehrady. Výrazný úbytek vody je patrný zejména v místech s pozvolným sklonem dna.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pokles hladiny odkryl široké pásy dna podél břehů nádrže. Situace se dotýká také rybářů a dalších návštěvníků, kteří k přehradě míří i po skončení letní sezony.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Loď zůstala po ústupu vody na obnaženém břehu Slapské přehrady. Majitelé plavidel letos kvůli poklesu hladiny vytahovali lodě z vody dříve než obvykle.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nízká hladina komplikuje provoz lodí na Slapech. Někteří provozovatelé hausbótů a majitelé plavidel proto letošní sezonu ukončili předčasně.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Voda ustoupila daleko od původní hranice břehu. Rozdíl mezi přítokem a odtokem z nádrže způsobuje, že hladina Slap dál klesá.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu Vltavy. Přehrada je v těchto dnech odpouštěna. (28. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nízká hladina odkryla další rozsáhlou část dna Slapské přehrady. Vltavská kaskáda i přes sucho dál pomáhá udržovat potřebné průtoky na dolním toku Vltavy.
Autor: Petr Topič, MAFRA