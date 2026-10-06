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Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí
Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...
Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut. V sobotu zamíří do Brna
Na ilegálním tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní problémy. Na místě...
Konflikt řidiče s teenagery na koloběžce řeší kriminalisté z vražd. Hledají svědky
Pražská policie hledá svědky konfliktu, který se odehrál ve čtvrtek 1. října v Běchovicích. Do konfliktu se zapojil řidič osobního auta a teenager, který na koloběžce vezl dívku.
U metra Háje přejel autobus muže, ten na místě zemřel. Policie nevylučuje sebevraždu
Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie vpadl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Policie prověřuje, zda se nejednalo o sebevraždu nebo jen...
Drogový byznys nezná hranice. V Praze debatují špičky Interpolu
V Praze v úterý začala mezinárodní konference Interpolu k drogové problematice. Česko až do čtvrtka hostí 250 delegátů ze 106 států světa, devíti organizací, včetně Europolu (Evropský policejní úřad)...
Policie pátrá po vězni, který utekl z pracoviště v Poděbradech
Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku. Rodinné vazby má hledaný sedmadvacetiletý Filip Flanier na Pardubice, takže by mohl být tam. Policie to...
Slavii uvítá v Lize mistrů i mladíček Kayil. Putoval Evropou, práva na něj mají Knicks
Když si po červnovém draftu do NBA nasadil kšiltovku se třpytivým logem New York Knicks, sebejistě přesvědčoval: „Jestli budu pokračovat v Německu? Pravděpodobnost není velká.“ Ani v jeho rodném...
Kapacitní krize příměstských vlaků pokračuje. Kraj u ČD vyjednal opatření a řešil sankce
Omezení kapacity příměstských vlaků v okolí Prahy pokračuje, situace se ale podle Ropidu zlepšila. Část jednotek CityElefant se totiž povedlo vrátit do provozu. O situaci, opatřeních a sankcích...
Praha v Podolí otevřela moderní komplex laboratoří k úpravě vody za víc než 150 milionů
V pražské podolské vodárně začaly fungovat nové laboratoře pro kontrolu kvality pitné vody v metropoli, jejichž vybudování ve zrekonstruovaném objektu vyšly hlavní město na 151,3 milionu korun.
Policie hledá na fakultě oběti sexuálního násilí. Kvůli obvinění skončil známý biolog
Pražští kriminalisté prověřují podezření na trestný čin, ke kterému mohlo docházet na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 2000 až 2025. Kriminalisté nyní hledají další lidi, kteří...
Při nehodě vozu údržby a dodávky se zranili oba řidiči, policie hledá svědky a záznamy z kamer
Policie hledá svědky a kamerové záznamy týkající se noční nehody na Štěrboholské spojce v Praze. Při střetu dodávky s vozem údržby se zranili dva lidé, jeden z nich těžce. Vyšetřovatelé nyní...
Posprejovali fasádu domu na Letné, dva ale „pracovali“ až příliš blízko instalované kameře
Policie pátrá po neznámých pachatelích, kteří v Praze na Letné posprejovali fasádu jednoho z domů. Dva mladíci při svém činu byli až příliš blízko nainstalované kameře a tak policie doufá, že by je...
OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí
Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Radní Pražských služeb si stěžují na šikanu, zastrašování a politický nátlak
Krátce před komunálními volbami se v metropoli znovu vyostřuje dlouholetý spor o kontrolu městské společnosti Pražské služby, která zajišťuje svoz odpadu v Praze. Sedm z dvanácti členů dozorčí rady...
Konflikt řidiče s teenagery na koloběžce řeší kriminalisté z vražd. Hledají svědky
Pražská policie hledá svědky konfliktu, který se odehrál ve čtvrtek 1. října v Běchovicích. Do konfliktu se zapojil řidič osobního auta a teenager, který na koloběžce vezl dívku.