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OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

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Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu... Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna, komplikuje provoz lodí a na některých místech zanechala na suchu tisíce škeblí. Povodí Vltavy přitom vodu ze Slap využívá k udržení potřebného průtoku Vltavy.

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