náhledy
Praha po dlouholeté rekonstrukci otevřela Průmyslový palác na Výstavišti. První návštěvníci ho budou moci obdivovat od pátku v rámci komentovaných prohlídek. Po rozsáhlém požáru levého křídla v roce 2008 se ve zbylých částech konaly další akce, k úplnému uzavření došlo v roce 2022.
Autor: Vlček František, MAFRA
Dominantu Holešovic otevřeli v roce 1891 při příležitosti zemské výstavy. Podle dobových záznamů objekt postavilo 450 dělníků za 10 měsíců.
Autor: Wikimedia, Creative Commons
Palác od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu. Vstupu do areálu dominovala vstupní brána (na snímku z roku 1921).
Autor: Profimedia.cz
Ve stejném roce (1921) se tu konala například expozice automobilů při příležitosti hospodářské výstavy.
Autor: ČTK
Během druhé světové války navštívil palác také například říšský ministr národní osvěty a propagandy Joseph Goebbels (vpravo). Vlevo od něj jde říšský protektor Konstantin von Neurath. (5. listopadu 1940)
Autor: ČTK
Po válce se stal palác místem sjezdů vládní strany. Na snímku z roku 1949 zleva Rudolf Slánský, Klement Gottwald, Václav Nosek, Zdeněk Fierlinger, Antonín Zápotocký, Jaromír Dolanský. V letech 1952 až 1954 komunistická vláda rozhodla o změně funkce a hlavní halu paláce nechala přestavět na společenský a taneční sál. Změnilo se i jeho jméno na Sjezdový palác, který byl součástí tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.
Autor: ČTK
Průmyslový palác na snímku z roku 2008
Autor: Wikimedia, Creative Commons
V historické budově Průmyslového paláce na pražském Výstavišti vypukl večer 16. října 2008 požár, který se rychle rozšířil na celé levé křídlo budovy.
Autor: Vlček František, MAFRA
Příčinou požáru byly zapomenuté věci na zapnutém elektrickém vařiči, které vzplály. Viníka se nepodařilo vypátrat.
Autor: Vlček František, MAFRA
Trosky levého křídla budovy po požáru (2008)
Autor: Wikimedia, Creative Commons
Na místě vyhořelého křídla vyrostl provizorní stan. (2013)
Autor: Wikimedia, Creative Commons
Věž s hodinami (2014)
Autor: Wikimedia, Creative Commons
Staveniště na místě zbouraného vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce v květnu 2022
Autor: Wikimedia, Creative Commons
Rekonstrukce Průmyslového paláce začala na začátku roku 2022. Opravy měly podle původních plánů skončit v roce 2025.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Rekonstrukce Průmyslového paláce z roku 2022. Po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla se ukázalo, že stav památky je horší, než se předpokládalo, což přineslo vícepráce a zdržení.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Prohlídka aktuálního stavu rekonstrukce Průmyslového paláce na Výstavišti (2023)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Prohlídka aktuálního stavu rekonstrukce Průmyslového paláce na Výstavišti (2023)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Staveniště levého křídla v únoru 2024
Autor: Wikimedia, Creative Commons
Stavba levého křídla v únoru 2024
Autor: Wikimedia, Creative Commons
Levé křídlo Průmyslového paláce po rekonstrukci v roce 2026
Autor: Prague City Tourism - Jiří Šebek