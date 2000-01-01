náhledy
S následky požáru v Dobrovského ulici v Praze 7 se dnes dál potýkají hasiči i obyvatelé několika domů, které v úterý zasáhly plameny z hořícího plynového potrubí. Některé byty jsou zničené a pro jejich obyvatelé hledá městská část náhradní bydlení.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Při stavebních pracích došlo k havárii plynovodu, který začal hořet a od něj vzápětí chytly i fasády dvou domů.
Autor: čtenář iDNES.cz
Plameny šlehaly až ke střeše, hasiči tak zasahovali i z výškové techniky. Střešní patro zůstalo přes intenzivní hašení také hodně poškozené.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Vyběhli jsme z ordinace na dvůr a vrata už hořela,“ popsala redaktorce iDNES.cz jedna ze svědkyň, která v jedné ze zasažených budov byla zrovna u lékaře.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Místní obyvatelé po požáru řešili i výpadky některých služeb. Pražské vodovody a kanalizace proto přistavily cisternu s pitnou vodou. Lidé si k ní chodili doplnit zásoby do lahví a kbelíků.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nakonec nestačilo jen zavřít přívody. Plynaři také museli provést výkopové práce, aby mohli uzavřít lokální přívod plynu a zajistit místo havárie.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Podle Pražské plynárenské za havárii mohla firma, která plynovod narušila při stavebních pracích.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Do zasažené oblasti se několik hodin nemohli zpátky dostat ani lidé, kteří zde bydlí. Zhruba třicitka z nich musela nocovat jinde, pěti zajistila městská část náhradní ubytování.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pro dvě domácnosti, které byly zasaženy nejvíce, hledá Praha 7 dočasný byt.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Manévry složek IZS zablokovaly také dopravu v okolí, linky MHD musely jezdit odklonem.
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz