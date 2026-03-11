|
OBRAZEM: Zničené byty, ohořelá vrata. Letná se vzpamatovává z velkého požáru
Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala
Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...
Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad
V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři
Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...
Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal
Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...
Pražané nejsou spokojení s bydlením. Trápí je cena i dostupnost, říká průzkum
Polovina Pražanů není spokojená s dostupností bydlení v hlavním městě. Vyplývá to z výzkumu agentury STEM/MARK. Bytová situace se podle nich málo řeší. Nejvíce je trápí ceny nemovitostí a jejich...
Socha maršála Koněva odstraněná z Bubenče půjde do muzea na Hradčany
Socha sovětského maršála Koněva, kterou radnice Prahy 6 nechala před lety odstranit z náměstí Interbrigády, bude vystavená v Muzeu paměti XX. století. Lidé si ji budou moci prohlédnout zřejmě od...
Pražský hrad jako unikátní divočina, vědci našli v zahradách i dosud neznámý druh
Pražský hrad není jen sídlem prezidentů, ale také unikátní přírodní lokalitou uprostřed metropole. Právě dokončený průzkum týmu biologů zmapoval v areálu stovky druhů živočichů a rostlin, včetně vědě...
Přes 150 psů v množírně na Příbramsku. Manželům hrozí až čtyři roky vězení
Policisté ve čtvrtek obvinili manželský pár, který v domě ve Vranovicích na Příbramsku provozoval množírnu psů. V nevhodných podmínkách podle kriminalistů choval více než 150 psů malých plemen....
Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají
Praktiky útulku Bouchalka, který funguje v Buštěhradu na Kladensku, vyšetřují kriminalisté. V případu prověřují podezření na týrání zvířat. Nikdo zatím není stíhaný. Útulek je soukromý, jeho...
Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů
Osm obyvatel domu v pražských Holešovicích, který v úterý vážně poškodil několikahodinový požár unikajícího plynu, by mělo získat od radnice náhradní ubytování. Objekt je nyní neobyvatelný a zůstává...
První „ostrá“ tramvaj se projela po Dvoreckém mostě. Testovala signalizaci
Nový Dvorecký most v Praze se ve čtvrtek vydala testovat první „ostrá“ tramvaj. Stavba, která spojí Podolí se Smíchovem je těsně před dokončením, první cestující a chodci by se tu měli projíždět či...
Čistička ve Kbelích je na hraně kapacity, Praha ji za 400 milionů zdvojnásobí
Hlavní město nechá vylepšit čistírnu odpadních vod ve Kbelích. Stávající provoz už nestačí rozvoji této části Prahy. Po investici za téměř 400 milionů bude objekt schopný pojmout až dvojnásobnou...
Strážníci v Praze objevili stan, kde několik měsíců žily zanedbané malé děti
Neobvyklou situaci řešili tento týden strážníci při noční obchůzce v pražských Kbelích. Mezi křovisky nedaleko vojenského letiště objevili v provizorním stanu ženu a muže, s nimiž spaly dvě malé...
Policie už zná násilníky z bitky v lesoparku, vypátrala je za čtyři hodiny
Pražští policisté vypátrali skupinu mladíků, kteří v lesoparku v Modřanské rokli napadli, zkopali a zfackovali dvaadvacetiletého muže. Útok si natočili na mobil a záběry následně zveřejnili na...
Na poosmé to vyšlo. Majetkový úřad prodal Národní dům na Vinohradech
Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za...
Babiš oživuje plán na novou nemocnici v Letňanech, s magistrátem řešil pozemky
Premiér Andrej Babiš (ANO) se dohodl se zástupci pražského magistrátu na postupu ohledně projektu výstavby nové pražské nemocnice v Letňanech. Stát má definovat, jak velký bude potřebovat pozemek a...