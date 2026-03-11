OBRAZEM: Zničené byty, ohořelá vrata. Letná se vzpamatovává z velkého požáru

S následky požáru v Dobrovského ulici v Praze 7 se dnes dál potýkají hasiči i obyvatelé několika domů, které v úterý zasáhly plameny z hořícího plynového potrubí. Některé byty jsou zničené a pro jejich obyvatelé hledá městská část náhradní bydlení.
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze... Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026) Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze... Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze... Obyvatelé okolních domů na Dobrovského ulici v Praze kde 10. března došlo k... Obyvatelka vedlejšího domu pozoruje odstraňování následků úniku a zažehnutí... Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026) Místo úniku a zažehnutí plynu z 10. března na Dobrovského ulici v Praze poblíž... Místo úniku a zažehnutí plynu z 10. března na Dobrovského ulici v Praze poblíž... Policie uzavřela okolí domu, kde 10. března došlo k úniku a zažehnutí plynu na... Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze... Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

12. března 2026  17:15

Socha maršála Koněva odstraněná z Bubenče půjde do muzea na Hradčany

Praha 6 začala ráno odstraňovat sochu generála Ivana Stěpanoviče Koněva v...

Socha sovětského maršála Koněva, kterou radnice Prahy 6 nechala před lety odstranit z náměstí Interbrigády, bude vystavená v Muzeu paměti XX. století. Lidé si ji budou moci prohlédnout zřejmě od...

12. března 2026  16:46

Pražský hrad jako unikátní divočina, vědci našli v zahradách i dosud neznámý druh

V zahradách Pražského hradu žije více než 40 druhů ptáků, 220 druhů hmyzu, 700...

Pražský hrad není jen sídlem prezidentů, ale také unikátní přírodní lokalitou uprostřed metropole. Právě dokončený průzkum týmu biologů zmapoval v areálu stovky druhů živočichů a rostlin, včetně vědě...

12. března 2026  16:12

Přes 150 psů v množírně na Příbramsku. Manželům hrozí až čtyři roky vězení

ilustrační snímek

Policisté ve čtvrtek obvinili manželský pár, který v domě ve Vranovicích na Příbramsku provozoval množírnu psů. V nevhodných podmínkách podle kriminalistů choval více než 150 psů malých plemen....

11. března 2026  15:34,  aktualizováno  12. 3. 16:01

Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají

Šest štěňat našel za vraty muž z Kladna. Strážníci zvířata převezli do útulku

Praktiky útulku Bouchalka, který funguje v Buštěhradu na Kladensku, vyšetřují kriminalisté. V případu prověřují podezření na týrání zvířat. Nikdo zatím není stíhaný. Útulek je soukromý, jeho...

12. března 2026  15:22

Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

Osm obyvatel domu v pražských Holešovicích, který v úterý vážně poškodil několikahodinový požár unikajícího plynu, by mělo získat od radnice náhradní ubytování. Objekt je nyní neobyvatelný a zůstává...

12. března 2026  15:02

První „ostrá“ tramvaj se projela po Dvoreckém mostě. Testovala signalizaci

Zkušební test tramvaje na novém Dvoreckém mostě v Praze. (12. března 2026)

Nový Dvorecký most v Praze se ve čtvrtek vydala testovat první „ostrá“ tramvaj. Stavba, která spojí Podolí se Smíchovem je těsně před dokončením, první cestující a chodci by se tu měli projíždět či...

12. března 2026  14:52

Čistička ve Kbelích je na hraně kapacity, Praha ji za 400 milionů zdvojnásobí

Modernizace ČOV Kbely: kapacita se zvýší více než dvojnásobně

Hlavní město nechá vylepšit čistírnu odpadních vod ve Kbelích. Stávající provoz už nestačí rozvoji této části Prahy. Po investici za téměř 400 milionů bude objekt schopný pojmout až dvojnásobnou...

12. března 2026  14:05

Strážníci v Praze objevili stan, kde několik měsíců žily zanedbané malé děti

V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými...

Neobvyklou situaci řešili tento týden strážníci při noční obchůzce v pražských Kbelích. Mezi křovisky nedaleko vojenského letiště objevili v provizorním stanu ženu a muže, s nimiž spaly dvě malé...

12. března 2026  13:25

Policie už zná násilníky z bitky v lesoparku, vypátrala je za čtyři hodiny

ilustrační snímek

Pražští policisté vypátrali skupinu mladíků, kteří v lesoparku v Modřanské rokli napadli, zkopali a zfackovali dvaadvacetiletého muže. Útok si natočili na mobil a záběry následně zveřejnili na...

12. března 2026  10:59,  aktualizováno  12:34

Na poosmé to vyšlo. Majetkový úřad prodal Národní dům na Vinohradech

Národní dům na Vinohradech

Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za...

12. března 2026  11:08,  aktualizováno  11:42

Babiš oživuje plán na novou nemocnici v Letňanech, s magistrátem řešil pozemky

Území dnes označované jako velké rozvojové území (VRÚ) Letňany-Kbely bylo...

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dohodl se zástupci pražského magistrátu na postupu ohledně projektu výstavby nové pražské nemocnice v Letňanech. Stát má definovat, jak velký bude potřebovat pozemek a...

12. března 2026  8:45

