náhledy
Po prázdninové rekonstrukci se opět plně otevřel provoz na Hlávkově mostě, vrátila se i tramvajová linka. Práce se zaměřily na nezbytné zesílení zákrytových (přechodových) desek v prostoru mezi historickou konstrukcí z roku 1911 a novější částí z roku 1962. Denně tudy projedou a projdou tisíce aut a chodců, věděli jste ale například o těchto detailech ze samotného mostu? Podívejte se na ně v galerii, kterou během rekonstrukce pořídil Ropid a doprovodil je popisky. Že například most má několik částí a že práce probíhaly v místech, kde desky překrývající mezeru mezi mosty nebyly v ose.
Autor: PID
Další fotografie ukázala, že pod mostovkou se skrývá jiný svět. Tento pohled ukazuje starší západní most nad ostrovem Štvanice, přes který jej převádí hravá vlnovka připomínající snad vlnky na blízké řece.
Autor: PID
Toto bylo předmětem rekonstrukce. Opravovaly se desky, které překlenují západní (vlevo) a novější východní část Hlávkova mostu.
Autor: PID
Když se v letech 1958 až 1962 most opravoval a rozšiřoval, byla rovněž překryta původní výzdoba. Původní alegorické reliéfy „nesou“ pilíře nad ostrovem Štvanice a byly vytesány přímo do betonu. Autorem téměř třímetrových reliéfů na straně po vodě je sochař Bohumil Kafka, na protilehlé straně Ladislav Kofránek. Jelikož nový most východní reliéfy skryl, byly iniciativou sochaře Václava Večeři odlity a přeneseny rovněž na nový most.
Autor: PID
Jeden z přenesených reliéfů na novější most inspirovaný předchozí fotografií.
Autor: PID
Rozdílná šíře obou mostů výborně vynikne přímo pohledem od hladiny Vltavy.
Autor: PID
Mostovka nad Vltavou je trochu jiná, oblouky delší, zdobí je reliéfy osobností, jež se nějakým způsobem na výstavbě mostu podílely, či jí nějak přispěly.
Autor: PID
I ty však měly velmi zajímavý osud. Veřejnost se o ně dosti přela a dva z reliéfů dokonce byly v průběhu času měněny. To se týká i Josefa Hlávky vlevo, po filantropovi a staviteli je sice most pojmenován od svého vzniku a bez přerušení, jeho reliéf se však na most dostal až v roce 1984 náhradou za zničený Mařatkův reliéf náměstka starosty Jana Seiferta.
Autor: PID
Například bývalý starosta pražský Tomáš Černý (1882–1885) na mostě vydržel po celou dobu.
Autor: PID
Tramvajové sloupy se svítidly mají pod sebou také kus antiky.
Autor: PID
Přestože se do dneška nedožily všechny prvky původní výzdoby mostu, stále se tu dá najít řada zajímavých detailů.
Autor: PID
Další reliéf je vidět pod oblouky, v místech dalšího nevábného zákoutí.
Autor: PID
Bagr, který pracoval na mostě, v mezeře, která byla vidět pod oblouky.
Autor: PID
Přemostění plavebního kanálu na jižní straně mostu už má do zdobnosti severních částí mostu opravdu daleko.
Autor: PID
Omezení na Hlávkově mostě v Praze (foto z letní rekonstrukce 2026)
Autor: TSK Praha
Omezení na Hlávkově mostě v Praze (foto z letní rekonstrukce 2026)
Autor: TSK Praha
Omezení na Hlávkově mostě v Praze (foto z letní rekonstrukce 2026)
Autor: TSK Praha