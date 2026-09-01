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Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí
Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...
Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí
Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....
Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí
Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...
Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy
Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...
Bohemians - Jablonec 1:1, pohárový účastník opět ztratil, další gól dal Cedidla
Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce 4. kola první ligy remizovali doma 1:1 s Jabloncem. Hosty poslal do vedení v nastavení prvního poločasu Martin Cedidla, v 70. minutě srovnal z penalty Aleš...
Plzeň usilovala o návrat Chorého. Slavia ho ale prodat nechce a nabídky odmítla
Byl by to nejtřaskavější český přestup letošního léta a také velmi pikantní návrat. Fotbalová Plzeň projevila zájem o útočníka Tomáše Chorého, ten se ale s největší pravděpodobností stěhovat nebude....
Signal Fest letos poprvé zamíří do Dejvic, nabídne světla, lasery i Havla
Pražská přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival letos poprvé zavítá do Dejvic. Druhou hlavní trasou bude už tradičně centrum hlavního města. Čtrnáctý ročník festivalu se uskuteční od...
Nedal přednost a ještě nadával. Rozčílený cyklista vlepil řidiči facku a rozbil mu přední sklo
Banální spor v dopravě vyústil hned v několik trestných činů. Neznámý cyklista nedal přednost v jízdě řidiči vozidla, který jel po hlavní silnici. Vzápětí na křižovatce došlo ke konfliktu, kdy...
Bili je a nutili k omluvám. Malé fotbalisty na hřišti napadla jiná skupina dětí
Nepříjemný incident se odehrál v úterý odpoledne na nedávno vzniklém fotbalovém hřišti pod Negrelliho viaduktem na Praze 7. Děti tam měla napadnout skupinka nezletilých, která si celou věc údajně...
Komplikace hned na startu školního roku. Někdo se v noci dostal do budovy, děti musely jinam
Komplikace hned na startu nového školního roku zaznamenali v Mělníku. V noci na středu tu měl neznámý člověk vniknout do budovy Základní školy Jindřicha Matiegky. Ve středu je z toho důvodu omezen...
Vždyť vás sem pošle i navigace. Jednosměrná ulice jde k soudu, radní mluví o rukojmích
Ranní špička, nekonečné kolony. Tak to obvykle vypadá v Horoměřické ulici v Praze. Jde totiž o vytíženou příjezdovou komunikaci ze středních Čech. Mnozí řidiči se tamním kolonám snažili vyhnout...
Důvěra je, nebo není. Rulík exkluzivně o reprezentaci, extraligovém Kladnu i Jágrovi
Zlatá Praha. Nedotažený zázrak na olympiádě ve čtvrtfinále proti Kanadě. Zdánlivě krapet hořký konec a přestup k extraligovému Kladnu. Radim Rulík se po třech letech rozloučil s hokejovou...
Olomouc pro něj nemá využití. Egyptský útočník Jásir přestoupil do Bohemians
Muhammad Jásir přestoupil z fotbalové Olomouce do pražských Bohemians 1905. Pětadvacetiletý Egypťan podepsal v Ďolíčku tříletou smlouvu do 30. června 2029. Oba kluby o tom informovaly na svých...
V Praze na Větrníku našli při výkopech ruční granát
Pravděpodobně ruční granát našli v úterý odpoledne pracovníci při výkopových pracích na Praze 6 v ulici Na Větrníku. Nález oznámili policii, na místo poté dorazil pyrotechnik.
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Řidiči došli, shání se ženy. Logistické firmy trápí prohlubující se nedostatek šoférů
Vyšší mzdy i lepší benefity. Nic nepomáhá. Dopravní firmy nejen ve středních Čechách se potýkají s velkým nedostatkem řidičů, problém se navíc prohlubuje. Řidiči stárnou a je jich čím dál méně.
VIDEO: Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí
Praha 6 se chlubí nejdelší klouzačkou v metropoli. Je dlouhá 40 metrů a svezou se i dospělí. Jen velmi malé děti na ni nesmějí. Svahová klouzačka či svahový tobogán vyrostl na Julisce. Hned vedle...