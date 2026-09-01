Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

OBRAZEM: Hlávkův most je opravený. Věděli jste, jaké detaily stavba skrývá?

Autor:
Fotočlánek   13:16
Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026) Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026)
Po prázdninové rekonstrukci se opět plně otevřel provoz na Hlávkově mostě, vrátila se i tramvajová linka. Práce se zaměřily na nezbytné zesílení zákrytových (přechodových) desek v prostoru mezi historickou konstrukcí z roku 1911 a novější částí z roku 1962. Denně tudy projedou a projdou tisíce aut a chodců, věděli jste ale například o těchto detailech ze samotného mostu? Podívejte se na ně v galerii, kterou během rekonstrukce pořídil Ropid a doprovodil je popisky.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Pomeranč“ otestoval zrekonstruovanou tramvajovou trať nad Muzeem a projel i...

Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...

Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit...

Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Bohemians - Jablonec 1:1, pohárový účastník opět ztratil, další gól dal Cedidla

Sestřih zápasu
Jablonecký Jiří Sláma má blíže k míči než Milan Havel z Bohemians.

Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce 4. kola první ligy remizovali doma 1:1 s Jabloncem. Hosty poslal do vedení v nastavení prvního poločasu Martin Cedidla, v 70. minutě srovnal z penalty Aleš...

2. září 2026  19:30,  aktualizováno  22:25

Plzeň usilovala o návrat Chorého. Slavia ho ale prodat nechce a nabídky odmítla

Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...

Byl by to nejtřaskavější český přestup letošního léta a také velmi pikantní návrat. Fotbalová Plzeň projevila zájem o útočníka Tomáše Chorého, ten se ale s největší pravděpodobností stěhovat nebude....

2. září 2026  15:42

Signal Fest letos poprvé zamíří do Dejvic, nabídne světla, lasery i Havla

Čtrnáctý ročník Signal Festival se v Praze uskuteční od 15. do 18. října 2026,...

Pražská přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival letos poprvé zavítá do Dejvic. Druhou hlavní trasou bude už tradičně centrum hlavního města. Čtrnáctý ročník festivalu se uskuteční od...

2. září 2026  14:05

Nedal přednost a ještě nadával. Rozčílený cyklista vlepil řidiči facku a rozbil mu přední sklo

Policie pátrá po cyklistovi, který pěstí rozbil sklo u auta

Banální spor v dopravě vyústil hned v několik trestných činů. Neznámý cyklista nedal přednost v jízdě řidiči vozidla, který jel po hlavní silnici. Vzápětí na křižovatce došlo ke konfliktu, kdy...

2. září 2026  12:54

Bili je a nutili k omluvám. Malé fotbalisty na hřišti napadla jiná skupina dětí

Fotbalové hřiště pod Negrelliho viaduktem na Praze 7

Nepříjemný incident se odehrál v úterý odpoledne na nedávno vzniklém fotbalovém hřišti pod Negrelliho viaduktem na Praze 7. Děti tam měla napadnout skupinka nezletilých, která si celou věc údajně...

2. září 2026  11:25

Komplikace hned na startu školního roku. Někdo se v noci dostal do budovy, děti musely jinam

Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku.

Komplikace hned na startu nového školního roku zaznamenali v Mělníku. V noci na středu tu měl neznámý člověk vniknout do budovy Základní školy Jindřicha Matiegky. Ve středu je z toho důvodu omezen...

2. září 2026  10:51,  aktualizováno  11:16

Vždyť vás sem pošle i navigace. Jednosměrná ulice jde k soudu, radní mluví o rukojmích

Transparent, který nesouhlasí s omezením dopravy v ulici Na Krutci. (28. srpna...

Ranní špička, nekonečné kolony. Tak to obvykle vypadá v Horoměřické ulici v Praze. Jde totiž o vytíženou příjezdovou komunikaci ze středních Čech. Mnozí řidiči se tamním kolonám snažili vyhnout...

2. září 2026  7:09

Důvěra je, nebo není. Rulík exkluzivně o reprezentaci, extraligovém Kladnu i Jágrovi

Premium
Kouč Radim Rulík dává pokyny na tréninku Kladna.

Zlatá Praha. Nedotažený zázrak na olympiádě ve čtvrtfinále proti Kanadě. Zdánlivě krapet hořký konec a přestup k extraligovému Kladnu. Radim Rulík se po třech letech rozloučil s hokejovou...

2. září 2026

Olomouc pro něj nemá využití. Egyptský útočník Jásir přestoupil do Bohemians

Olomoucký útočník Mohamed Jásir padá v souboji s Martinem Cedidlou z Jablonce.

Muhammad Jásir přestoupil z fotbalové Olomouce do pražských Bohemians 1905. Pětadvacetiletý Egypťan podepsal v Ďolíčku tříletou smlouvu do 30. června 2029. Oba kluby o tom informovaly na svých...

1. září 2026  18:10

V Praze na Větrníku našli při výkopech ruční granát

V Praze na Větrníku našli při výkopech pravděpodobně ruční granát. (1. září...

Pravděpodobně ruční granát našli v úterý odpoledne pracovníci při výkopových pracích na Praze 6 v ulici Na Větrníku. Nález oznámili policii, na místo poté dorazil pyrotechnik.

1. září 2026  18:02

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Řidiči došli, shání se ženy. Logistické firmy trápí prohlubující se nedostatek šoférů

Premium
Ženy za volantem. Například Dopravní podnik Mladá Boleslav před dvěma měsíci...

Vyšší mzdy i lepší benefity. Nic nepomáhá. Dopravní firmy nejen ve středních Čechách se potýkají s velkým nedostatkem řidičů, problém se navíc prohlubuje. Řidiči stárnou a je jich čím dál méně.

1. září 2026

VIDEO: Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí

Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí (1....

Praha 6 se chlubí nejdelší klouzačkou v metropoli. Je dlouhá 40 metrů a svezou se i dospělí. Jen velmi malé děti na ni nesmějí. Svahová klouzačka či svahový tobogán vyrostl na Julisce. Hned vedle...

1. září 2026  17:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.