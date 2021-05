Pražský hrad po měsíci mírnějšího režimu obnovil plošné kontroly turistů

Hrad je po koronavirové pauze opět přístupný Areál Hradu je přístupný denně od 06:00 do 22:00, katedrála sv. Víta od 10:00, v neděli od 12:000, do 18:00, zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00. Lidé mohou na Pražský hrad stále přijít jen od Prašného mostu, z Hradčanského náměstí čtvrtým nádvořím a přes Opyš ve směru od Malostranské. Přes první nádvoří do Hradu vstoupit nelze, to je stále vyhrazeno jen pro odchod z areálu. V Jízdárně Pražského hradu se jako jedna z prvních výstav po době, kdy byly galerie a muzea uzavřené kvůli pandemii, otevřela výstava o Janu Amosovi Komenském nazvaná Comenius 1592-1670, Doba mezi rozumem a šílenstvím.

Jediné omezení se týká počtu návštěvníků v objektech, které stanovují hygienická opatření dle metrů čtverečních. Maximální počty návštěvníků jsou uvedeny na cedulích před každým z návštěvnických objektů.