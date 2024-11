Odpad, nebo pomoc potřebným? V centru Prahy se objevila hromada oblečení

Magistrát hlavního města o textilní instalaci informoval neurčitě na sociálních sítích i na přímý dotaz iDNES.cz. „O hromadě čtyř až pěti tun oblečení či odpadu na náměstí Republiky víme. Aktuálně zjišťujeme, zda se jedná skutečně o odpad, nebo si zde jen někdo odložil své svršky,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle webových stránek Prahy 1 o zábor tohoto prostranství žádala pro městskou část Pavla Antonínová, která má na magistrátu na starosti problematiku odpadového hospodářství. Na místě se však nenachází žádný stánek nebo informační tabule, které by vysvětlovaly přítomnost obrovské kupy oblečení na jednom z nejfrekventovanějších náměstí v Praze.

Hromadu v době obhlídky redaktorkou iDNES.cz v pondělí po poledni hlídal jen jeden muž ze soukromé bezpečnostní agentury. „Všechny ty sběrné kontejnery na oblečení už jsou skoro plné a místo toho, aby ty hadry byly někde schované a nevyužité, tak jsme je dovezli sem. Tady si je vezmou lidé, kteří je skutečně potřebují,“ řekl muž.

Podle hlídače tento nápad není úplnou novinkou. „Podobná akce proběhla v Pardubicích i jiných městech. Oblečení ale lidé nekontrolovaně rozebrali a rozházeli po okolí,“ dodal.

Odpolední informace magistrátu médiím napovídají, že kupa složená z bund, oteplovaček, svetrů, ale i dupaček, polštářů, přikrývek či podsedáků má upoutat pozornost k úterní konferenci Cirkulární města & byznys 3, kterou v přilehlém Kampusu Hybernská pod záštitou metropole a ministerstva životního prostředí pořádá Pražský inovační institut. Akce začíná v 10 hodin a potrvá do odpoledne.

„Každý rok se v EU vyhodí přes 5,8 milionu tun textilu. Přechod měst k cirkulárnímu textilnímu sektoru vyžaduje novou spolupráci mezi výrobci, prodejci, spotřebiteli, zpracovateli odpadů a veřejnou správou. Jak mohou města a firmy společně efektivněji nakládat s textilním odpadem, zlepšit jeho třídění a využití, a předejít jeho vzniku? Na jaké povinnosti se připravují? A jak můžeme i my obyvatelé města přispět k řešení?“ dávají organizátoři témata k zamyšlení i diskuzi.

Plýtvají Češi oblečením? ANO 88 %(146 hlasů) NE 12 %(20 hlasů)

„Prozkoumáme překážky a možnosti řešení, přiblížíme nové legislativní požadavky a představíme příklady dobré praxe z měst a firem, která už na cestě k udržitelnosti udělala své kroky. Přijďte se inspirovat, získat cenné kontakty a pomoci transformovat naše města v souladu s principy cirkulární ekonomiky,“ vyzývají Pražany.

Místo na náměstí Republiky je pro hromadu oděvů rezervováno do neděle. Kupu má neustále někdo hlídat a dohlížet na to, aby si oblečení vzal pouze ten, kdo jej doopravdy potřebuje. To má být přitom možné ale až v pátek od 12:00 do 17:00.

Pořadatelé počítají i s možností špatného počasí. V případě deště mají přichystanou plachtu, kterou chtějí kupu přikrýt.