Oběti tragédie na filozofické fakultě budou mít nové pietní místo, rozhodli radní

Magistrát ustanovil pracovní skupinu, která má připravit zadání architektonicko-výtvarné soutěže k vytvoření pietního místa. Jejími členy jsou mimo jiné zástupci fakulty, Galerie hlavního města (GHMP), magistrátu či spolku Spojeni nadějí. Rozhodli o tom dnes pražští radní.
Bezprostředně po tragédii vznikala v okolí hlavní budovy FF UK spontánní pietní místa. Následně je nahradil pietní objekt, který stojí na náměstí dosud.
„Další postup při vytváření trvalého pietního místa musí proto vycházet nejen z architektonických, urbanistických a památkových souvislostí daného prostoru, ale především z citlivého a respektujícího přístupu k pozůstalým, zraněným, dalším osobám zasaženým tragédií,“ píše se v důvodové zprávě schváleného materiálu.
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Prolitá krev i strom. V pomníku obětem střelby na fakultě si každý najde své
Praha připravuje celkovou obnovu náměstí Jana Palacha. Chce, aby pietní místo do nové podoby náměstí přirozeně zapadlo.
„Jednali jsme o tom s lidmi z fakulty a domluvili jsme se, že je to křehká věc a je třeba velmi dobře připravit zadání,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). Komise podle něj dostala dostatečně dlouhý termín na přípravu, a to do konce června 2027.
Střelba na pražské filozofické fakultě z 21. prosince 2023 je nejtragičtější obdobnou událostí v historii Česka. Čtyřiadvacetiletý student fakulty podle policejního vyšetřování zavraždil krátce před odjezdem do Prahy i svého otce v Hostouni na Kladensku a o několik dní dříve také muže a jeho několikaměsíční dceru v kočárku v Klánovickém lese na okraji Prahy.