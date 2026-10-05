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Oběti tragédie na filozofické fakultě budou mít nové pietní místo, rozhodli radní

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  13:11
V dočasném pomníku, který bude připomínat oběti tragické střelby na Filozofické...

V dočasném pomníku, který bude připomínat oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, si může každý najít svůj význam. (19. června 2024) | foto: Tereza Krocová, iDNES.cz

V dočasném pomníku, který bude připomínat oběti tragické střelby na Filozofické...
V dočasném pomníku, který bude připomínat oběti tragické střelby na Filozofické...
V dočasném pomníku, který bude připomínat oběti tragické střelby na Filozofické...
V dočasném pomníku, který bude připomínat oběti tragické střelby na Filozofické...
11 fotografií
Praha chce vytvořit pietní místo na náměstí Jana Palacha, které by připomínalo oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) z prosince 2023. Student školy tehdy zastřelil v budově 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 studentů či vyučujících zranil.

Magistrát ustanovil pracovní skupinu, která má připravit zadání architektonicko-výtvarné soutěže k vytvoření pietního místa. Jejími členy jsou mimo jiné zástupci fakulty, Galerie hlavního města (GHMP), magistrátu či spolku Spojeni nadějí. Rozhodli o tom dnes pražští radní.

Bezprostředně po tragédii vznikala v okolí hlavní budovy FF UK spontánní pietní místa. Následně je nahradil pietní objekt, který stojí na náměstí dosud.

„Další postup při vytváření trvalého pietního místa musí proto vycházet nejen z architektonických, urbanistických a památkových souvislostí daného prostoru, ale především z citlivého a respektujícího přístupu k pozůstalým, zraněným, dalším osobám zasaženým tragédií,“ píše se v důvodové zprávě schváleného materiálu.

Prolitá krev i strom. V pomníku obětem střelby na fakultě si každý najde své

Praha připravuje celkovou obnovu náměstí Jana Palacha. Chce, aby pietní místo do nové podoby náměstí přirozeně zapadlo.

„Jednali jsme o tom s lidmi z fakulty a domluvili jsme se, že je to křehká věc a je třeba velmi dobře připravit zadání,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). Komise podle něj dostala dostatečně dlouhý termín na přípravu, a to do konce června 2027.

Střelba na pražské filozofické fakultě z 21. prosince 2023 je nejtragičtější obdobnou událostí v historii Česka. Čtyřiadvacetiletý student fakulty podle policejního vyšetřování zavraždil krátce před odjezdem do Prahy i svého otce v Hostouni na Kladensku a o několik dní dříve také muže a jeho několikaměsíční dceru v kočárku v Klánovickém lese na okraji Prahy.

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Oběti tragédie na filozofické fakultě budou mít nové pietní místo, rozhodli radní

V dočasném pomníku, který bude připomínat oběti tragické střelby na Filozofické...

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