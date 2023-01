Obědy jen pro bohaté? Ve středních Čechách stojí téměř dvě stovky

Kdy naposledy jim stačilo zaplatit oběd jedinou stokorunovou stravenkou, si leckteří obyvatelé kraje už ani nevzpomenou.

„Vybavuji si, že ještě nějaké dva roky zpátky jsme zvažovali, do které restaurace jít, abychom příliš nepřipláceli nad hodnotu stravenky,“ řekl MF DNES pan Radek, zaměstnanec jedné z prodejen sídlící na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi.

K výraznému zdražování nejen ve středočeských restauracích a jídelnách přitom došlo z dlouhodobého pohledu téměř skokově v posledních dvou letech.

Začalo to covidem

Růst cen odstartoval covid-19, kdy se restauratéři snažili přežít dlouhé uzavírky svých provozů, udržet zaměstnance nutným navýšením cen a také potřebovali mít peníze na zdražující se suroviny. V posledním roce se k tomu přidal téměř neřízený růst nákladů na energie.

Mírně zdražit kvůli tomu musela například Restaurace Caravan v Kladně, jejíž majitel Jozef Evan se snaží o moderní gastronomii a sám patří k české kuchařské špičce. Praxi v gastronomii získával například u Angely Hartnettové v londýnské michelinské restauraci Murano, stejně jako v dalších britských a později francouzských podnicích.

„Trochu se u nás ceny zvýšily po covidu, kdy šly nahoru náklady na suroviny. A nyní poté, co se nám zvedly ceny za energie o třicet procent, jsme byli nuceni zdražit o deset až patnáct procent. Za ceny, které byly před rokem, už to prostě dneska nejde,“ řekl Jozef Evan.

Zároveň podotkl, že se podnik snaží zdražovat o nejnutnější minimum postupně tak, aby to mělo minimální dopady na zákazníky. Ti prý na kvalitní jídlo a dobré pití stále rádi jdou. Tradičně velký zájem byl podle něho v listopadu a prosinci, nyní v lednu je to spíše běžný průměr. „Pokud budou lidé chodit alespoň tak jako dosud, věřím, že to zvládneme a ustojíme,“ dodává.

Aby přežily, byly nuceny začít zdražovat prakticky všechny restaurace a někde podstatně více než ve zmíněném kladenském podniku. Zatímco v prosinci 2021 stál oběd podle údajů společnosti Sodexo Benefity v průměru 151 korun, v prosinci 2022 už to bylo přes 180 korun.

Nejdražší byly v prosinci obědy v Praze, kde za ně lidé v průměru platili 203,50 koruny, a hned v závěsu je Středočeský kraj se 195 korunami a 70 haléři. Nejlevněji se v posledním měsíci loňského roku obědvalo na Vysočině a v Ústeckém kraji, kde cena překročila 161 korun. Průměrná útrata za oběd v restauraci se za rok zvýšila o 29 korun, tedy o 19 %. Firma to spočítala z plateb stravenkovými kartami.

Nejvíce se zdražovalo na podzim

„Jde o bezprecedentní růst, který za uplynulých dvacet let nepamatujeme. Obědy za loňský rok v podstatě zdražily o inflaci, byť ještě v létě to vypadalo, že se inflace do jejich cen celá nepromítne,“ říká Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity. „Zatímco od začátku loňského roku se ceny meziměsíčně zvyšovaly maximálně o dvě koruny, v září přišel skok o více než pět korun,“ uvedl Michelfeit.

Děje se podle něho tak proto, že zatímco na jaře podniky vyčkávaly, na podzim dál s úpravou ceníku čekat nemohly. Růst cen obědů potvrzuje i Jakub Lukáš z portálu menicka.cz, který označuje poslední roky pro gastronomický segment za „nesmírně turbulentní“. Věří ale, že letos už by mohlo být lépe.

„Rok předtím jsme predikovali, že se situace v roce 2022 stabilizuje, avšak bohužel, představa byla zcela iluzorní. I když s největší pravděpodobností první dva kvartály tohoto roku nebudou obecně z ekonomického pohledu také dobré, nepřestáváme být optimisty, že se vše dříve či později překlopí do normálu,“ uvedl Jakub Lukáš.