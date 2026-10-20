První vlaky tu zastavily ještě v noci. Novou stavbu ale lidé mohli obdivovat spíš až ráno při cestě do práce.
Podle reportéra iDNES.cz bylo cestujících v jednom z ranních vlaků dost. Většina prošla po novém nástupišti bez jakéhokoliv většího zájmu, lidé se spolu příliš nebavili.
„V podchodu ale jedna paní z vlaku, co zrovna přijel z Nučic, vyprávěla, že je to tu krásné. Občas se někdo zastaví a nové prostory si fotografuje,“ všiml si redaktor.
Novotou zářící nástupiště tu ve světle pokračující výstavby kontrastují se staveništěm, vypadají tu jako nepatřičný luxus. Cestujícím s orientací v novém prostoru pomáhají koordinátoři Správy železnic.
V provozu je zrekonstruované třetí a zcela nové čtvrté nástupiště, které bude sloužit především vlakům jedoucím po Pražském semmeringu na Zličín a do Hostivice.
Obě se nacházejí pod připravovaným autobusovým terminálem. K příchodu sem využijí lidé nově zrekonstruovaný podchod.
První práce na rekonstrukci stanice začaly v polovině roku 2023 především snesením lávky propojující Nádražní ulici s Radlicemi. Nová vzniká v severní části stanice.
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Přestavbu spojenou s rozšířením stanice o jedno nástupiště zahájila Správa železnic (SŽ) začátkem roku 2024. S rekonstrukcí souvisela i nedávná výměna mostu nad Nádražní ulicí a jeho doplnění o třetí kolej, které správa dokončila o uplynulém víkendu.
Hotové jsou také některé nosné sloupy budoucí lávky, která po dostavbě bezbariérově propojí Smíchov, Radlice a jednotlivá nástupiště. Snahou je umožnit provizorní pěší propojení už od konce příštího roku, kompletní zprovoznění je pak plánováno na léto 2028.
Přístupem na nástupiště budou schodiště, eskalátory a výtahy. Souběžně pokračuje výstavba moderní technologické budovy.
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Také se budují základy budoucího autobusového terminálu. Na přestavbu stanice naváže rekonstrukce nádražní budovy. Obnovou projde její historická centrální část z 50. let včetně odjezdové haly. Podle aktuálního harmonogramu by se měla přestavba uskutečnit mezi lety 2029 a 2031.
Termín dokončení probíhající přestavby stanice je v závěru roku 2028. Zhotoviteli prací jsou společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Hochtief CZ. Vysoutěžená cena rekonstrukce stanice a výstavby nové lávky dosahuje 4 140 444 027 korun.
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8. října 2026