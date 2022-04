Pražský obchodní dům Máj projde rekonstrukcí, na rok a půl se uzavře

Dřívější plány na přestavbu Máje, který je kulturní památkou, před dvěma lety kritizoval Klub Za starou Prahu. Tehdy uvedl, že navrhované úpravy by zásadně změnily tvar budovy a památku nepřípustně deformovaly. Developer nyní uvádí, že po dohodě s památkáři zachová vzhled budovy a obnoví například obnažené stropní podhledy v jednotlivých patrech.

Rekonstrukce začne 50 let od zahájení stavby obchodního domu v roce 1972. Pro veřejnost by se měl znovu otevřít na konci příštího roku.

„Celé přízemí a první patro se uzavřou k 30. dubnu a od 1. května tak již nebude možné vejít do OD Máj z Národní třídy a projít pasáží. Do 15. května budou ještě zpřístupněny obchodní prostory Teska. Počínaje 16. květnem budou uzavřeny všechny vchody do obchodního domu,“ řekl Václav Klán mladší z Amádeus Real. Vyklízecí práce podle něj potrvají asi tři týdny a pak si budovu převezme zhotovitel stavby, kterého developerská firma nyní vybírá.

Firma Amádeus Real, kterou vlastní pražská rodina Klánových, uvedla, že na návrhu přestavby Máje spolupracovala s původními autory, architekty Martinem Rajnišem a Johnem Eislerem. Projekt podle developera zohlednil podněty i dalších odborníků na památkovou péči a urbanismus.

„Myslíme si, že jeho finální podoba po modernizaci dobře skloubila naši původní ideu, ale zároveň je i pozitivním krokem vpřed. Zakonzervovat celý stav na úrovni o 50 let zpět prostě nejde. Věříme, že se bude veřejnosti po otevření líbit,“ uvedl architekt Rajniš.

Obchodní dům na rohu Spálené a Národní vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědského vysílač Karel Hubáček. Máj se zákazníkům otevřel 21. dubna 1975. V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou.