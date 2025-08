Řetězec Tesco se od chování pracovníků úklidové firmy distancuje a označuje jej za bezprecedentní lidské selhání.

„Aktivita zachycená na záznamu, který jsme obdrželi, je v přímém rozporu se zásadami odpovědného podnikání, kterými se naše společnost řídí a aktivně je vyžadujeme i od našich dodavatelů,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí obchodního řetězce Tesco Lucie Loučková.

Video, které natočil náhodný kolemjdoucí, zachycuje pracovníky během mytí prosklené fasády nákupního centra Eden, jak bezohledně odstraňují ptačí hnízda včetně živých mláďat. Ta následně padají z výšky přímo na betonový chodník pod budovou.

„Evidentně se jedná o městské holuby, dvě odrostlá holoubata,“ okomentoval záznam Makoň. Uvedl, že takové zacházení s ptáčaty je v rozporu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Sundat hnízdo lidé ze své nemovitosti mohou, ale mělo by tak být učiněno humánním způsobem.

Otázkou zůstává, zda hnízda náhodně smetl proud vody, či šlo o cílené spláchnutí vysokotlakým čističem. „To jedno mládě se tak divně kolíbá, že je možná vapkou napálili,“ podotkl Makoň.

„Zcela určitě došlo k porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ dodává Makoň s tím, že situace šla vyřešit i jinak.

Také však podotkl, že městští holuby nedisponují mimořádnou ochranou jako třeba jiřičky nebo vlaštovky. „Je to druh, který lze legálně regulovat, ale má to svoje podmínky a pravidla,“ vysvětlil Makoň. „Prostě nesmí to zvíře trpět.“

Kdo pro společnost Tesco úklidové služby provádí, mluvčí na dotaz iDNES.cz sdělit odmítla. „Nebylo by to vůči nim fér. Momentálně s nimi jednáme a vyzvali jsme je k přijetí opatření, aby se podobné chování již neopakovalo. Vnímáme to jako krajně neakceptovatelné,“ dodala.

Podobné situace podle šéfa záchranné stanice řeší příslušná Státní veterinární správa nebo Česká inspekce životního prostředí.