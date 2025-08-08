Evakuace obchodního centra Flora, v restauraci hořel rozvaděč elektřiny

V obchodním centru Flora na pražském Žižkově vypukl v pátek odpoledne požár. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Evakuovalo se na 1 400 lidí. Podle mluvčího pražských hasičů začal hořet elektrický rozvaděč v jedné z restaurací, která je přímo v prostorech centra.

Redakci iDNES.cz to sdělil mluvčí hasičů Vojtěch Sosna.

„Jedná se o požár rozvaděče v restauraci,“ řekl Sosna s tím, že centrum se podařilo evakuovat a krátce po 15. hodině se požár podařilo hasičům zlikvidovat.

Evakuace obchodního centra Flora, v restauraci hořel rozvaděč elektřiny. (8. srpna 2025)
Hasiči a policisté evakuovali OC Flora na Vinohradské třídě v Praze. (8. srpna 2025)
Hasiči a policisté evakuovali OC Flora na Vinohradské třídě v Praze. (8. srpna 2025)
Hasiči a policisté evakuovali OC Flora na Vinohradské třídě v Praze. (8. srpna 2025)
Kromě hasičů jsou na místě i policisté a záchranáři, kteří pomáhali s evakuací rozsáhlého obchodního centra. Centrum muselo opustit celkem 1400 lidí.

„V současnosti probíhá vyšetřování příčin požáru, ale obchodní centrum je pro zákazníky již otevřeno,“ dodal mluvčí hasičů.

Evakuace obchodního centra Flora, v restauraci hořel rozvaděč elektřiny

V obchodním centru Flora na pražském Žižkově vypukl v pátek odpoledne požár. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Evakuovalo se na 1 400 lidí. Podle mluvčího...

8. srpna 2025

