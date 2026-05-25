Zákaznici vyhnal z prodejny baseballovou pálkou. Nejvýš přestupek, přehodnotil soud

Podle soudkyně Ivany Tiché nebylo jednání obchodníka v pořádku. Po zásahu Ústavního soudu však v pondělí změnila názor a místo dříve uložené podmínky i vyhoštění z ČR poslala nyní případ prodejce obžalovaného z vydírání do přestupkového řízení.
„Skutek se stal, má všechny znaky trestného činu vydírání, jenom tam nebyla naplněna společenská škodlivost v takové míře – podle Ústavního soudu – aby byly aplikovány prostředky trestního práva,“ uvedla soudkyně.
|
ÚS zrušil trest prodavači, který vzal na zákaznici pálku. Točila bez dovolení
Zároveň odmítla návrh obhájce, aby klienta obžaloby zprostila a úředníkům věc pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití neposílala.
„Máchání baseballovou pálkou, kdy byl naštěstí trefen rám dveří, nikoliv poškozená, by z mého pohledu mohlo skutkovou podstatu přestupku naplňovat,“ vysvětlila soudkyně. Dodala, že přestupková komise může dospět k jinému závěru a případ zastavit, nebo odložit.
Napřed po ženě hodil láhev vody, pak vzal pálku
Incident mezi osmadvacetiletým Vietnamcem, který se z pondělní účasti u soudu omluvil, a o čtrnáct let starší zákaznicí se odehrál předloni v létě v prodejně s konopnými produkty v Mostecké ulici vedle Karlova mostu.
Žena podle svých slov v obchodě nakupovat nechtěla. Jejím cílem bylo pořídit si „vtipné video“. Na mobil po vstupu natáčela interiér prodejny i zboží. Proti tomu se obchodník ihned ohradil slovy „Sorry, no photo“.
Protože zákaznice nereagovala a dál točila, hodil po ní přes pult malou poloprázdnou láhev vody. I tohle však žena ignorovala. Prodejce na ni proto začal ve vietnamštině křičet, ať vypadne.
|
Prodavače rozčílila kontrola. Na inspektora vzal nůž a přitlačil ho k mrazáku
Zákaznice dál natáčela, obchodník vzal proto do ruky zpoza pultu kovovou baseballovou pálku a opakovaně se s ní rozmáchl. V tu chvíli začala žena ustupovat. Prodejce ji pálkou lehce udeřil do levé ruky, ale nijak ji nezranil.
Zákaznice poté sice obchod opustila, ale vzápětí do něj znovu vstoupila, aby muži oznámila, že tam dotyčný končí. Prodejce se v tu chvíli pálkou rozmáchl a praštil do obrubně dveří, u kterých žena stála.
Po obvinění skončil nezákonně ve vazbě
U obvodního soudu dostal obchodník loni v lednu za vydírání dva roky vězení podmíněně odložené na tříletou zkušební dobu a vyhoštění z Česka na tři roky.
Rozsudek následně posvětily vyšší soudy – odvolací Městský soud v Praze i Nejvyšší soud v Brně. Muž našel zastání až u Ústavního soudu, podle kterého se případ před trestní senát dostat neměl.
„Trestní soudy nyní aplikovaly trestní právo tam, kde neměly. Okolnosti, za kterých se celá věc odehrála, jasně naznačovaly, že šlo o politováníhodnou rozepři mezi dvěma osobami v otázce pořizování videa uvnitř obchodu. Jakkoli stěžovatel reagoval na natáčení prodejny přehnaně, nešlo o natolik společensky škodlivý případ, který bezpodmínečně zasluhuje trestněprávní reakci,“ napsala předsedkyně senátu Lucie Dolanská Bányaiová do nálezu Ústavního soudu.
Obchodníkův obhájce Branislav Mikuš po pondělním postoupení věci přestupkové komisi uvedl, že klient bude chtít od státu odškodnění za nezákonné trestní stíhání.
Ministerstvo spravedlnosti už obchodníkovi podle advokáta vyplatilo zhruba 60 tisíc korun za to, že během vyšetřování případu skončil neoprávněně na čtyři měsíce ve vazbě – i v tomto ohledu se muže zastal Ústavní soud.