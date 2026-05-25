Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zákaznici vyhnal z prodejny baseballovou pálkou. Nejvýš přestupek, přehodnotil soud

Autor:
  14:27
Vietnamský obchodník, který s pálkou v ruce vyhnal z prodejny opovážlivou zákaznici, mohl spáchat maximálně přestupek. V pondělí o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Muže původně potrestal podmínkou a vyhoštěním, rozsudek však zrušil Ústavní soud. Prodejci vadilo, že žena v jeho obchodě bez dovolení natáčí a odmítá přestat.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle soudkyně Ivany Tiché nebylo jednání obchodníka v pořádku. Po zásahu Ústavního soudu však v pondělí změnila názor a místo dříve uložené podmínky i vyhoštění z ČR poslala nyní případ prodejce obžalovaného z vydírání do přestupkového řízení.

„Skutek se stal, má všechny znaky trestného činu vydírání, jenom tam nebyla naplněna společenská škodlivost v takové míře – podle Ústavního soudu – aby byly aplikovány prostředky trestního práva,“ uvedla soudkyně.

ÚS zrušil trest prodavači, který vzal na zákaznici pálku. Točila bez dovolení

Zároveň odmítla návrh obhájce, aby klienta obžaloby zprostila a úředníkům věc pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití neposílala.

„Máchání baseballovou pálkou, kdy byl naštěstí trefen rám dveří, nikoliv poškozená, by z mého pohledu mohlo skutkovou podstatu přestupku naplňovat,“ vysvětlila soudkyně. Dodala, že přestupková komise může dospět k jinému závěru a případ zastavit, nebo odložit.

Napřed po ženě hodil láhev vody, pak vzal pálku

Incident mezi osmadvacetiletým Vietnamcem, který se z pondělní účasti u soudu omluvil, a o čtrnáct let starší zákaznicí se odehrál předloni v létě v prodejně s konopnými produkty v Mostecké ulici vedle Karlova mostu.

Žena podle svých slov v obchodě nakupovat nechtěla. Jejím cílem bylo pořídit si „vtipné video“. Na mobil po vstupu natáčela interiér prodejny i zboží. Proti tomu se obchodník ihned ohradil slovy „Sorry, no photo“.

Protože zákaznice nereagovala a dál točila, hodil po ní přes pult malou poloprázdnou láhev vody. I tohle však žena ignorovala. Prodejce na ni proto začal ve vietnamštině křičet, ať vypadne.

Prodavače rozčílila kontrola. Na inspektora vzal nůž a přitlačil ho k mrazáku

Zákaznice dál natáčela, obchodník vzal proto do ruky zpoza pultu kovovou baseballovou pálku a opakovaně se s ní rozmáchl. V tu chvíli začala žena ustupovat. Prodejce ji pálkou lehce udeřil do levé ruky, ale nijak ji nezranil.

Zákaznice poté sice obchod opustila, ale vzápětí do něj znovu vstoupila, aby muži oznámila, že tam dotyčný končí. Prodejce se v tu chvíli pálkou rozmáchl a praštil do obrubně dveří, u kterých žena stála.

Po obvinění skončil nezákonně ve vazbě

U obvodního soudu dostal obchodník loni v lednu za vydírání dva roky vězení podmíněně odložené na tříletou zkušební dobu a vyhoštění z Česka na tři roky.

Rozsudek následně posvětily vyšší soudy – odvolací Městský soud v Praze i Nejvyšší soud v Brně. Muž našel zastání až u Ústavního soudu, podle kterého se případ před trestní senát dostat neměl.

„Trestní soudy nyní aplikovaly trestní právo tam, kde neměly. Okolnosti, za kterých se celá věc odehrála, jasně naznačovaly, že šlo o politováníhodnou rozepři mezi dvěma osobami v otázce pořizování videa uvnitř obchodu. Jakkoli stěžovatel reagoval na natáčení prodejny přehnaně, nešlo o natolik společensky škodlivý případ, který bezpodmínečně zasluhuje trestněprávní reakci,“ napsala předsedkyně senátu Lucie Dolanská Bányaiová do nálezu Ústavního soudu.

Obchodníkův obhájce Branislav Mikuš po pondělním postoupení věci přestupkové komisi uvedl, že klient bude chtít od státu odškodnění za nezákonné trestní stíhání.

Ministerstvo spravedlnosti už obchodníkovi podle advokáta vyplatilo zhruba 60 tisíc korun za to, že během vyšetřování případu skončil neoprávněně na čtyři měsíce ve vazbě – i v tomto ohledu se muže zastal Ústavní soud.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Drzou zákaznici vyhnal baseballovou pálkou. Nejvýš přestupek, přehodnotil soud

Vstupní dveře obchodu, ve kterém došlo k incidentu mezi zákaznicí a prodejcem

Vietnamský obchodník, který s pálkou v ruce vyhnal z prodejny opovážlivou zákaznici, mohl spáchat maximálně přestupek. V pondělí o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Muže původně potrestal...

25. května 2026  14:27

Klub spjatý s Kaderkovými má vrátit 32,3 milionu z dotací na stavbu haly

Basketbalistky BLK Slavia Praha se povzbuzují.

Národní sportovní agentura žádá od basketbalového spolku BLK Slavia Praha spojeného s Ivem Kaderkou vrátit 32,3 milionu korun z dotací z let 2020 a 2022 na stavbu haly SA Rokytka v Hloubětíně. Na...

4. května 2026  10:52,  aktualizováno  25. 5. 14:03

Praha vyplatí 20 milionů agentuře GoJa za Pyramidu. Chce ji pronajímat výhodněji

GoJa Music Hall na Výstavišti. (22. června 2006)

Praha vyplatí agentuře GoJa 26 milionů korun bez DPH jako kompenzaci za vybudování divadelního sálu v Pyramidě na Výstavišti. Město peníze vyplatí, aby ukončilo podnájemní smlouvu s agenturou a mohlo...

25. května 2026  14:02

Praha dokončí dvě kobky na náplavce podle původního návrhu

Kobka na náplavce na Rašínově nábřeží v Praze. (ilustrační snímek)

Praha upraví dvě kobky na náplavce a vymění mobiliář podle původního architektonického návrhu Petra Jandy. Pražští radní v pondělí změnili své loňské rozhodnutí, podle něhož chtěli vypsat na...

25. května 2026  13:04

Nedostal jsem se. Co teď? Na přihlášky do druhého kola přijímaček zbývá pár hodin

ilustrační snímek

Už jen několik hodin mají zájemci na to, aby se ucházeli studium na středních školách ve 2. kole přijímacích zkoušek. V Praze je ve druhém kole volných přes 3 500 míst na více než devíti desítkách...

25. května 2026  12:21

Spadlá trolej zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně, linky jezdily odklonem

Porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně. (25....

Porucha trakčního vedení / spadlá trolej, zastavily provoz tramvají v oblasti Výtoně. Pravidelné linky musely jezdit odklonem, dopravní podnik navíc nasadil náhradní autobusovou linku.

25. května 2026  11:09

To je ona. Nová lanovka na Petřín se odhalila do plné parády

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Nové vozy lanovky na Petřín už nejsou zahalené do neprůhledného obalu. Více než měsíc po jejich usazení na zrekonstruovanou trať z nich technici v pondělí ráno plachtu konečně sundali. Další...

25. května 2026  10:57

Teplice, „mistr“ mezi záchranáři. Frťala: Částečný úspěch, ač někdo bude proti

FK Mladá Boleslav - FK Teplice, 23. května 2026, Mladá Boleslav. Radost hráčů...

To nejlepší si nechali na konec. Sérií čtyř výher si fotbalisté prvoligových Teplic zpříjemnili blížící se rozchod na dovolenou, jejich turbulentní sezona vyústila v 11. místo po záchranářské...

25. května 2026  9:40

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Je hotovo. Tedy minimálně co se týče nadstavby fotbalové ligy. Následovat bude ještě baráž, v níž se nakonec představí také ostravský Baník, jenž v přímém souboji poslal o soutěž níž Duklu. Ta mu...

25. května 2026  9:19

Z Kolína do Lysé na kole. Nádherné Polabí si zamiloval i Bohumil Hrabal

Rozsáhlé lesy mezi Sadskou a Velenkou bývaly za první republiky oblíbenou...

Rovinaté Polabí přímo vybízí k projížďce na kole. My jsme vyrazili z Kolína po proudu Labe, abychom prozkoumali náš největší lužní les, písečný přesyp i poklidná zákoutí, která miloval Bohumil...

25. května 2026

Součka bychom uvítali, ale je to na něm. Trpišovský nejen o letní přestavbě kádru

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský s mistrovskou medailí.

Zatímco v Edenu ještě doznívaly mistrovské oslavy, v Londýně se truchlilo. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem totiž navzdory výhře 3:0 nad Leedsem sestoupili z Premier League, což ještě...

24. května 2026  19:33

Loučil se Kairinen s Letnou? Zůstává, ale stát se může cokoli, řekl Priske

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový...

Setrvání trenéra Briana Priskeho ve fotbalové Spartě potvrdil před začátkem závěrečného zápasu sezony sportovní ředitel Tomáš Rosický. Tím, kdo naopak možná pokračovat nebude, je záložník Kaan...

24. května 2026  17:51,  aktualizováno  18:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.