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Obce vyhrály nad hlukem. Zahájení stavby obchvatu Kladna už nic nebrání

Robert Božovský
  10:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MAFRA

Ministerstvo dopravy potvrdilo a částečně upravilo územní rozhodnutí vydané už dříve krajským úřadem pro stavbu jihovýchodního obchvatu Kladna. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak může pokračovat v přípravě zahájení stavby nové silnice, která se stane částí důležité budoucí spojnice dálnic D6 (Praha – Karlovy Vary) a D7 (Praha – Chomutov).

Musí však projekt doplnit o další protihlukové stěny, a to v souladu s odborným posudkem, který si nechaly vypracovat nedaleké obce Velké Přítočno a Dolany.

Ty původní rozhodnutí ministerstva napadly soudně, ačkoli na stavbu obchvatu čeká Velké Přítočno jako na smilování už dlouhých dvacet let. Přes vesnici totiž každý den projede na 15 tisíc vozidel. Krajský soud jim dal za pravdu a potvrdil, že se správní orgány dostatečně nevypořádaly s odbornými stanovisky týkajícími se ochrany před hlukem, a rozhodnutí vrátil ministerstvu k novému projednání.

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Podél obchvatu, který propojí dálnici D6 a stávající kruhovou křižovatku na silnici první třídy mezi Kladnem a Buštěhradem, tak ŘSD osadí tři metry vysoké protihlukové stěny i v dalších úsecích. Jejich celková délka dosáhne 1 300 metrů.

Stavba začne až v roce 2029

„Naší snahou vůbec nebylo stavbu nové komunikace nějak zbrzdit, nebo dokonce zastavit. S doplněním projektu o další protihlukové stěny jsme nyní spokojeni. Původní územní rozhodnutí sice na základě naší žaloby pozbylo platnosti, ale ŘSD nic nebránilo dále pokračovat ve výkupu pozemků a přípravě dokumentů potřebných pro stavební povolení. Naší snahou bylo jen ochránit obyvatele bydlící v blízkosti plánované komunikace před nadměrnou hlukovou zátěží, a toho jsme dosáhli,“ vysvětlil starosta Velkého Přítočna Jaroslav Hráský.

Plánované obchvaty v kraji

Lysá nad Labem:
Stavba druhé etapy obchvatu Lysé nad Labem na Nymbursku by mohla začít v posledním čtvrtletí příštího roku, potrvá dvě stavební sezony.

Severní obchvat Kolína:
Projekt má za sebou schválení trasování i posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Aktuálně je zadáno prověřování záplavového území městem Kolín a obcí Tři Dvory. Výsledky průzkumu budou následně promítnuty do zadané studie proveditelnosti. Ta bude hotova koncem příštího roku.

Kralupy nad Vltavou:
Středočeský kraj nemůže stále začít se stavbou. Má sice vybraného zhotovitele představební přípravy, ale ne platné stavební povolení. Realizaci námitkami blokuje spolek Kamýk.

Dolní Břežany:
Příští rok bude podána žádost o stavební povolení a začne výkup pozemků.

Spokojenost hlásí také obec Dolany. „Pro nás tím ale práce nekončí. Budeme nadále důsledně sledovat, aby byly předepsané protihlukové stěny zapracovány do projektu a následně skutečně vybudovány. ŘSD bude mít povinnost provést kontrolní měření hluku během zkušebního provozu nové komunikace. Pokud by prokázala překročení hygienických limitů, bude muset zajistit doplnění dalších protihlukových opatření,“ řekla MF DNES starostka obce Jana Kováříková.

Stavbu to však přesto zbrzdí. ŘSD s ohledem na komplikace kolem územního rozhodnutí odsunulo termín zahájení z původně avizovaného roku 2028 o rok později. „Pro 5,2 kilometru dlouhou silnici ale bude brzy zahájena majetkoprávní příprava,“ konstatoval ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ředitelství chce příští rok získat stavební povolení a další rok vybrat zhotovitele.

Předpokládaná cena stavby je nyní 1,46 miliardy korun bez DPH. Je to přibližně o 200 milionů více, než byly odhady před dvěma lety. Nárůst reflektuje zdražení stavebních prací a materiálů i úpravy projektové dokumentace. První vozidla mají po jihovýchodním obchvatu Kladna projet v roce 2031.

Rok 2026 je rokem obchvatů

Ve Středočeském kraji bylo letos dokončeno několik významných obchvatů měst a obcí, další jsou v přípravě. Silničáři například v srpnu zprovoznili obchvat Hořovic na Berounsku, který osmitisícovému městu ulevil od zatěžující tranzitní dopravy a zjednodušil i cestu mezi dálnicemi D4 a D5.

V září pak první auta vyjela na další část obchvatu Rakovníka. Od jara je hotový obchvat Čelákovic v Praze-východ. V Drahelčicích u Prahy pojedou řidiči po novém od prosince.

„Letošní rok lze označit za rok středočeských obchvatů,“ prohlásil krajský radní pro dopravu Josef Pátek (ODS) s tím, že kraj dále intenzivně pracuje na přípravě a výkupu pozemků na zbývající části rakovnického obchvatu.

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V přípravě je i stavba tříkilometrové silnice, která odvede dopravu z Rakovníka kolem nedalekých Lišan na dálnici D6. Obcí nesmějí nyní projíždět kvůli špatnému stavu mostku přes zdejší potok těžká nákladní vozidla. A bez této komunikace celý obchvat Rakovníka trochu ztrácí smysl.

Stavba obchvatu Lysé nad Labem na Nymbursku by mohla začít příští rok a potrvá dvě stavební sezony. Ještě letos má začít archeologický průzkum v místech budoucí komunikace. V přípravě je také stavba obchvatů třeba v Nehvizdech u Prahy, v Brandýse nad Labem nebo Krňanech na Benešovsku.

ŘSD pak pokračuje ve stavbách obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku a úseku nové části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1, který zafunguje jako obchvat pro řadu obcí na jihovýchodním okraji kraje a Prahy.

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