Loď se spalovnou v mělnickém přístavu nadále kotví, obavy místních sílí

Pavel Svačina
  6:00
V mělnickém přístavu stále zůstává speciální loď vybavená spalovnou pro likvidaci zdravotnického a veterinárního odpadu. Místní obyvatelé se stále více obávají, zda u nich unikátní loď nakonec nezůstane a nezačne spalovat odpad. To by podle kritiků znamenalo případné exhalace, riziko znečištění řeky i dopravní zátěž při dovozu odpadu.
Stále zůstává Původně měla odplout do konce roku,i v lednu však speciální loď...

Stále zůstává Původně měla odplout do konce roku,i v lednu však speciální loď se spalovnou kotví v mělnických docích. | foto: Tomáš Vojta

Přístav Mělník
Přístav Mělník
Přístav Mělník
Přístav Mělník
5 fotografií

Vlna kritiky proti unikátnímu plavidlu se vzedmula už v létě, kdy vyšlo najevo, že v mělnických docích takové plavidlo vzniká. Obyvatelé města tehdy sepsali petici s obavami, že tam loď zůstane natrvalo a začne fungovat jako spalovna. Petici předali na krajský úřad i městu, které s provozem plavidla na svém území také nesouhlasilo.

Za projektem stojí soukromá společnost PDI, která ubezpečovala, že v docích pouze pracuje na sestavování plavidla a že následně odpluje ke klientovi. Stát se tak mělo do konce loňského roku, jenže se nestalo a loď v přístavu dál zůstává. Opět se proto množí diskuse, zda vůbec někdy odpluje.

V Mělníku vzniká spalovna zdravotnického odpadu na lodi, lidé podepisují petici

„V červenci vedení města v čele se starostou Tomášem Martincem a jeho ODS celou záležitost bagatelizovalo. Opakovaně zaznívalo ujištění, že plavidlo se spalovnou je v přístavu pouze dočasně a do konce roku odpluje. Tento argument měl umlčet obavy občanů a také umlčet jakoukoli debatu,“ uvedl autor petice Tomáš Vojta z Mělníku.

Pod tlakem petice

„Právě tento arogantní přístup nás přiměl k sepsání petice proti tomuto záměru, kterou podepsalo téměř 300 obyvatel města. Místo věcné diskuse jsme se dočkali osočování a nálepkování šiřitelů paniky. Teprve pod tlakem petice a médií město změnilo postoj a vydalo nesouhlasné stanovisko. A celý projekt byl posunut do procesu velké EIA,“ uvedl Vojta.

Plavidlo se spalovnou je v přístavu stále. „Žádné odplutí k zahraničnímu provozovateli, žádné splněné sliby. Pouze si kladu otázku, kdo tehdy lhal a šířil nepravdy?“ ptá se Vojta.

Stále zůstává Původně měla odplout do konce roku,i v lednu však speciální loď se spalovnou kotví v mělnických docích.
Přístav Mělník
Přístav Mělník
Přístav Mělník
5 fotografií

Podle starosty Tomáše Martince (ODS) ale město od počátku provoz mobilní spalovny odmítalo. Odbor životního prostředí podle něho v zákonné lhůtě reagoval a starosta podal podnět za vedení města.

„Výsledkem byl požadavek na velké EIA, které je pro vlastníka projektu administrativně náročnější. Tento proces probíhá, loď tedy povolení k provozu spalovny nemá,“ vysvětluje starosta Martinec.

Znemožnili nakládku

Mluvčí města Jan Nováček přitom upozorňuje, že kotvit loď, nikoliv provozovat činnost, musí být podle platné legislativy majiteli umožněno, nelze to zakázat.

„Provozovatelem přístaviště je soukromá společnost České přístavy, nikoliv město. Podle našich informací byla provozovatelem přístavu učiněna opatření, aby nebyla možná nakládka jakéhokoliv materiálu na loď,“ uvedl Nováček.

Projekt spalovny u Krumlova kraj znovu odmítl, má další podmínky

Vedení města předpokládá, že bude dodržen slib a spalovna nebude provozována. „Pokud by situace naznačovala, že toto ujištění nebude dodrženo, podnikneme všechny nutné kroky k tomu, aby se tak nestalo. Jakmile dojde k jakémukoli rozhodnutí příslušných úřadů ve věci EIA, tak budeme reagovat a s vlastníkem lodi jednat o tom, aby loď neprodleně opustila Mělník,“ uvedl starosta Martinec.

Dokončení brzdí mráz

Plavidlo v docích v současnosti podle výrobce údajně brzdí mráz. „V Mělníku loď nikdy nebude v provozu, byla tam pouze zkoušena. My jsme se s Českými přístavy dohadovali, že by to mělo být v podstatě do konce zimy, ale záleží na počasí, protože v současné době se na lodi pracovat nemůže,“ uvedl pro TV Nova předseda správní rady společnosti PDI Josef Grischa Kahlen.

Ten už dříve ubezpečil, že technologie na lodi splňují nejpřísnější kritéria pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Loď se spalovnou v mělnickém přístavu nadále kotví, obavy místních sílí

Stále zůstává Původně měla odplout do konce roku,i v lednu však speciální loď...

V mělnickém přístavu stále zůstává speciální loď vybavená spalovnou pro likvidaci zdravotnického a veterinárního odpadu. Místní obyvatelé se stále více obávají, zda u nich unikátní loď nakonec...

29. ledna 2026

Arsenal opanoval základní část Ligy mistrů bez ztráty bodu. Real srazil gól brankáře

Hráči Arsenalu slaví gól proti Kajratu Almaty.

Fotbalisté Arsenalu proletěli základní částí Ligy mistrů bez ztráty jediného bodu, v závěrečném zápase si poradili s Kajratem Almaty 3:2. Přímý postup do osmifinále slaví také Bayern Mnichov,...

28. ledna 2026  20:45,  aktualizováno  23:40

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

28. ledna 2026  22:46,  aktualizováno  23:02

Vlak na Kutnohorsku srazil a zranil muže, nehoda na hodinu zastavila provoz

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

V Záboří nad Labem na Kutnohorsku ve středu večer srazil osobní vlak muže, který přecházel kolejiště v místech se zákazem vstupu. Muž ze střetu vyvázl s poraněním, uvedla pro iDNES.cz policejní...

28. ledna 2026  22:25

Postup mají ve svých rukou. Basketbalistky USK ovládly veledůležitý zápas se Schiem

Bridget Carletonová z USK Praha střílí v utkání Euroligy proti Schiu.

Vítězství bez klíčové pivotky Brionny Jonesové a posun na pozice zajišťující postup z nadstavbové části Euroligy. Basketbalistky USK Praha předčily v duelu tabulkových sousedek skupiny E italské...

28. ledna 2026  18:50,  aktualizováno  22:03

Nový skvost pro Karlín. V Invalidovně vznikne galerie i sál za dvě miliardy

Unikátní prostory. Až 1 300 lidí pojme zrekonstruovaný komplex Invalidovny....

Historicky největší investici plánuje Národní památkový ústav (NPÚ). Vyhlásil totiž veřejnou zakázku na zhotovitele obnovy Invalidovny, karlínského barokního skvostu. Její hodnota přesahuje dvě...

28. ledna 2026  17:24

Za usmrcení dvou lidí u krajnice dostal šofér pět let, má zaplatit miliony

ilustrační snímek

Řidiče, který loni v dubnu poblíž obce Kolaje na Nymbursku způsobil nehodu, při níž zemřeli dva lidé a dva nezletilí se zranili, ve středu potrestal nymburský okresní soud pěti lety vězení. Uložil mu...

28. ledna 2026  14:03

DPP získal miliardy z dotací. Nakoupí nové vozy, chystá pět trolejbusových tratí

Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)

Dopravní podnik hlavního města Prahy se chystá rozšiřovat tratě i vozový park. Z dotací na to získal sedm miliard korun. Aktuálně je objednáno dalších 31 tramvají 52T a v plánu je také výstavba pěti...

28. ledna 2026

Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...

28. ledna 2026  12:12

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna...

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  12:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Od našeho zpravodaje na Kypru Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek...

28. ledna 2026  7:34

Lvi Praha podlehli Berlínu a ve volejbalové Lize mistrů prohráli i počtvrté

Lvi Praha se radují v zápase Ligy mistrů.

Lvi Praha prohráli i svůj čtvrtý zápas ve skupině C volejbalové Ligy mistrů. Berlínu na jeho palubovce podlehli 1:3 a po dvou neúspěšných pětisetových bitvách nebodovali. Českým šampionům k úspěchu...

27. ledna 2026  22:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.