Na Nymbursku hořel rodinný dům. Plameny zasáhly střechu i vnitřní prostory

  12:53
V Dobšicích na Nymbursku hořel v sobotu ráno rodinný dům. Plameny zasáhly vnitřní prostory i střechu, událost se obešla bez zranění. Hasičům se již požár podařilo zlikvidovat, škoda ani příčina však zatím nejsou známy, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Hasiči zasahují u požáru rodinného domu v Dobšicích na Nymbursku. (31. ledna 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

Událost byla hlášena před sobotní půl šestou ranní. „Bylo to bez zranění. Člověk, který se tam nacházel, byl při příjezdu hasičů už venku,“ uvedla mluvčí.

K požáru vyjeli profesionální hasiči z Poděbrad, Ovčár, Kolína a Nymburka a dobrovolní z obcí Dobšice, Žehuň, Městec Králové a Sány. Kolem deváté hodiny ráno plameny uhasili za pomocí několika vodních proudů a pokračovali v rozebírání střešní konstrukce a vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek.

Škoda zatím podle Fliegerové nebyla vyčíslena, příčinu budou vyšetřovatelé zjišťovat.

