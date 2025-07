Nymburská nemocnice stále nezná rozsah kybernetického útoku, má nouzový režim

Útok vyšetřují krajští kriminalisté jako trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Musíme odkládat určitou operativu a zákroky, pacienty, které by nám sem přivezla záchranná služba, musíme odklánět do jiných nemocnic, jsme schopni poskytnout naprosto základní péči, ale v režimu omezenějším, s delšími časovými prodlevami, lékaři se museli od doby digitální vrátit do doby papírové,“ uvedl Záruba.

Akutní a neodkladnou péči nemocnice zajišťuje, situace se výrazně nedotkla porodnice. „Tam se s přechodem na papír vypořádali asi nejlépe,“ dodal.

„V úterý jsme přijali oznámení o kybernetickém útoku v nymburské nemocnici, kde byly napadeny servery neznámým pachatelem, kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací,“ vysvětlila Richterová.

Nemocnice doporučuje, aby si lidé předem telefonicky ověřili na recepci, že plánovaný termín jejich vyšetření nebo zákroku platí. Vyzývá je k návštěvě ambulancí pouze v akutních případech.

Nemocnice Nymburk, jejímž majitelem je město, má spádovou oblast přes 100 tisíc obyvatel a doplňuje síť hlavních nemocnic Středočeského kraje. Zajišťuje akutní i následnou péči na zhruba 180 lůžkách.

Nejznámějším případem hackerského útoku v Česku bylo odstavení počítačové sítě a následné ochromení nemocnice v Benešově na konci roku 2019. Útok způsobil škodu téměř za 60 milionů korun. V dalších letech se s napadením potýkaly Fakultní nemocnice Brno, ostravská a olomoucká fakultní nemocnice nebo Psychiatrická nemocnice v Kosmonosech.