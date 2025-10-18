Policie dopadla mladíka, který mířil pistolí na cestující autobusu. Teď hledá svědky

Autor: ,
  15:15
Mladíka, který minulý týden pistolí ohrožoval cestující v pražském linkovém autobuse, dopadla policie. Detektivové teď pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti události.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Operační důstojník na telefonní lince přijal 10. října po deváté hodině večerní oznámení o muži, který v autobusu linky číslo 139 ohrožuje cestující střelnou zbraní,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Třiadvacetiletý agresor podle policie nastoupil do autobusu na zastávce Koh-i-noor a při jízdě přes zastávku Na Míčánkách několikrát vytáhl krátkou střelnou zbraň, kterou natáhl a mířil jí na cestující.

Nejprve ohrožoval skupinu čtyř dívek, později i dvojici mužů, z nichž jeden útočníka na zastávce Bělocerkevská vytlačil z vozu ven. Policisté po příjezdu na místo už muže nezastihli.

Muž útočil na cestující v autobuse obuškem, strážníkům pak vyhrožoval nožem

Detektivové zjistili jeho totožnost a v sobotu ho zadrželi. „K řádnému objasnění celé věci potřebují kriminalisté vyslechnout všechny svědky události, a to včetně poškozených, na které agresor mířil,“ uvedl mluvčí.

Policisté vyzvali všechny, kdo 10. října mezi 21:20 a 21:30 cestovali autobusem linky 139 a byli svědky incidentu, aby se přihlásili na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.

Muž je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování se zbraní, za což může v případě odsouzení strávit za mřížemi až tři roky.

zastávka Koh-i-nor

zastávka Koh-i-nor

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

ONLINE: Pardubice - Ml. Boleslav 1:1, hosté v deseti vyrovnávají. Prosadil se Ševčík

Sledujeme online

Odchod plzeňského trenéra Miroslava Koubka rozpoutal rošády. Až jeho někdejší asistent Jan Trousil zakotvil v Pardubicích. Teď je poprvé vede coby hlavní kouč ve 12. kole Chance Ligy proti Mladé...

18. října 2025  14:40,  aktualizováno  15:29

Policie dopadla mladíka, který mířil pistolí na cestující autobusu. Teď hledá svědky

Mladíka, který minulý týden pistolí ohrožoval cestující v pražském linkovém autobuse, dopadla policie. Detektivové teď pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti události.

18. října 2025  15:15

ONLINE: Bohemians - Plzeň 0:1, v Hyského premiéře otevírá skóre Durosinmi

Sledujeme online

Ve středu vedl první trénink a už ho čeká premiérový zápas. Plzeňští fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy poprvé vyběhnou pod trenérem Martinem Hyským. Jejich soupeřem jsou domácí pražští Bohemians....

18. října 2025  14:29

Aplikace pro Pražany zdarma. Které se nejvíc hodí pro život v metropoli?

Připravili jsme přehled aplikací, které se hodí pro život v metropoli. Ať už jste cyklista, který hledá volné kolo, věčný opozdilec lovící spoj na poslední chvíli nebo někdo, kdo nechce strávit půl...

18. října 2025

I při blackoutu si Praha poradí. Slunce vyrábí elektřinu pro městské organizace

Praha si sama vyrábí elektřinu pro 46 svých objektů. Solární elektrárny, které provozuje příspěvková organizace Pražské centrum obnovitelné energie (PCOE), nedávno úspěšně prošly pilotním provozem....

18. října 2025  11:53

V Mšenu na Mělnicku zemřel řidič. Nejspíš se vyhýbal zvěři

Při havárii osobního auta v Mšenu na Mělnicku zemřel v pátek večer řidič osobního auta. V autě cestovali další dva lidé, utrpěli středně těžké a lehké zranění. Vyplývá to z informací policie a...

18. října 2025  8:32

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na...

17. října 2025  21:40

Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

Zalekli se náboru revizorů? Černých pasažérů je na linkách PID méně, než se čekalo

Odhadované ztráty na tržbách v souvislosti s nastupováním cestujících všemi dveřmi na některých středočeských linkách Pražské integrované dopravy (PID) jsou do čtyř procent. V září odhalili revizoři...

17. října 2025  17:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Praha našla strom pro letošní Vánoce. Smrk v osadě na Děčínsku rostl 85 let

Letošní advent bude hvězdou Staroměstského náměstí statný smrk ztepilý od soukromého majitele z Ústeckého kraje. Letitý jehličnan pochází z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Rostl 85...

17. října 2025  16:46

Zářící stezka napříč Evropou. Žluté lázně rozsvítí památky a dominanty kontinentu

Putovat napříč zářící Evropou budou moct již brzy návštěvníci Žlutých lázní. Již po čtvrté rozsvítí břeh Vltavy světelný park, tentokrát pod titulem Srdce Evropy. Není tak už nutné jezdit za různými...

17. října 2025  15:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.