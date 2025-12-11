Na nuselskou tělocvičnu se vrátil měděný sokol. Původního rozstříleli nacisté

Na střechu sokolovny v pražských Nuslích jeřáb vyzvedl skulpturu sokola, která po 84 letech nahradila podobnou sochu strženou nacisty za druhé světové války. Z mědi vytepaného dravce, který stejně jako jeho předloha svírá v pařátech činku, vytvořili sochař Petr Holub a jeho otec kovotepec Karel Holub. Vyplývá to z informací na webu Tělocvičné jednoty Sokol Nusle a České televize.
Instalace měděné sochy sokola na sokolovně v pražských Nuslích. (11. prosince...

Instalace měděné sochy sokola na sokolovně v pražských Nuslích. (11. prosince 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Původní sochu sokola nacisté strhli a rozstříleli v roce 1941, protože byla symbolem zakázaného spolku. Zbyly z ní hlava a pařáty s činkou, které posloužily jako předloha pro novou sochu.

„Sochu jsme vyráběli cizelérským způsobem asi půl roku,“ řekl v ČT Petr Holub. Příprava na to trvala další tři měsíce, proporce autoři doměřovali podle dochovaných fragmentů původní sochy. Před prací se také šli podívat do zoologické zahrady na živého sokola a studovali zoologické knihy.

Restaurátoři dotvořili sochu sokola, kterou z tělocvičny odstřelili nacisté

Nová socha nahradila původní na vrcholu štítu nad vstupem do sokolovny v ulici Na Květnici. Je těžká 150 kilogramů, vysoká zhruba 130 centimetrů a má téměř třímetrové rozpětí křídel. Její výroba vyšla podle dřívějších informací na zhruba půl milionu korun.

Sokolové se snažili zkoordinovat obnovu sochy s opravou střechy objektu, která má zpoždění, ale s podporou hlavního města a městské části by mohla být hotová příští rok, řekl v ČT tajemník TJ Sokol Nusle František Barac. Na opravu střechy si nuselští sokolové vytvářeli od roku 2017 finanční rezervu, ale převážnou část by měly zaplatit právě dotace.

Socha se podle původního plánu měla na střechu vrátit na konci října v den 100. výročí otevření nuselské sokolovny, termín ale sokolové museli odložit kvůli opravě ukotvení pro sochu.

Dvoumetrové rozpětí a 120 kilo

„Prvním krokem byl nákres takzvaně jedna ku jedné. Technická kresba navazovala na jednání se statikem. Vyfotili jsme uchycení a statik nám řekl, jakým způsobem bychom měli pokračovat s kostrou, která je uvnitř sokola,“ popsal pro iDNES.cz Karel Holub po dokončení sochy.

Práce byla podle něj časově náročná. „Dříve se to dělalo tepané, protože životnost byla stejná jako má bronz. Akorát to bylo v podstatě několikanásobně lehčí,“ poodkryl Holub.

Laik by neměl poznat, že je socha zrestaurovaná, říká Jakub Ďoubal

Historické snímky, které autoři potřebovali k restauraci, však nebyly kvalitní, museli tak podle svých slov dohledávat co nejvíce dobových materiálů, aby zachytili všechny důležité detaily. Původní socha byla vyrobena z mědi a pták držel v pařátech činku.

Jen díky kvalitě původního materiálu bylo možné měděného dravce restaurovat. I z toho mála dochovaných úlomků totiž bylo možné vyčíst důležité detaily, které fotografie neilustrovaly.

