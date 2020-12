Z domu u Nuselského mostu po letech zmizí obří blikající LED obrazovka

O odstranění obrazovky informovali zástupci Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) a města. Již dříve provozovatel z domu odstranil reklamní plachtu.

Informaci o dohodě dnes přinesly Hospodářské noviny, které zároveň upozornily na to, že o oba reklamní nosiče se vedly dlouhé roky spory a město firmě BigBoard udělilo i pokutu.



„Jsme velmi rádi, že jsme s městem našli společnou řeč: reklama do města patří, je ale potřeba, aby se tak dělo v rámci zákona a nastavených pravidel,“ uvedl nyní Richard Fuxa ze společnosti BigBoard.



Dodal, že společnost chce hájit legální reklamu a bojovat proti té nelegální, ať už je umístěna kdekoliv a v jakékoliv formě.

„Je to důležitý symbol. Bránu do nejpřísněji chráněné památkové rezervace až do letošního roku tvořily obrovská reklamní plachta a obrazovka, která zářila na kilometry daleko. Do roku 2021 už ale budeme vstupovat s čistým štítem,“ uvedla pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě).



Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že si může „vyškrtnout LED obrazovku ze své reklamní nástěnky hanby“.

SPVR již po sporech s magistrátem nechal odstranit ze stejného domu velkou reklamní plachtu. Vedení města ji začalo kritizovat v létě, firma Samsung, která na ploše inzerovala, poté nechala reklamu odstranit. Provozovatel ji následně nahradil fotografií Milady Horákové, poté bannerem propagujícím Českou basketbalovou federaci a nakonec v září souhlasil s úplným odstraněním plachty.



„Všem nám záleží na tom, v jakém městě žijeme. Chceme být partnery města, které bude zdravě prosperovat, a přitom bude příjemným místem k žití,“ uvedl za SVPR Zdeněk Strnad.

Reklama je nyní v Praze regulována v památkové rezervaci a částečně v Praze 2. Zákaz se týká například právě plachet, plakátů, bannerů či reklamních stojanů, ale i zvukové reklamy, reklamy na dopravních prostředcích, rozdávání letáků nebo reklamních převleků.



Neplatí pro označení provozoven, pro reklamní zařízení a stavby definované stavebním zákonem ani pro reklamu, která je umístěna na základě smlouvy s městem či jiného zmocnění.



Vedení města nedávno v rámci boje s tzv. vizuálním smogem schválilo rozšíření regulace na mnohem větší část města, má začít platit příští rok v říjnu.