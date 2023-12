Prohlášení haly pražského hlavního nádraží památkou nebylo účelové, tvrdí NPÚ

Národní památkový ústav (NPÚ) odmítl, že by zapsal novou odbavovací halu pražského hlavního nádraží do katalogu kulturních památek účelově v souvislosti s návrhem úprav nádraží. Ústav to uvedl v dnešním tiskovém prohlášení v reakci na páteční společné vyjádření, které zveřejnila Správa železnic (SŽ). Úprava v katalogu se podle NPÚ uskutečnila na pokyn ministerstva kultury.