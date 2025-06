„Terminál vznikne na vysokorychlostní trati z Prahy do Brna, konkrétně v úseku mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou. Díky své poloze se stane důležitým přestupním bodem mezi vysokorychlostní a regionální dopravou a zlepší spojení Kolínska a Kutnohorska s hlavním městem i dalšími částmi republiky,“ uvedl ředitel stavební správy vysokorychlostních tratí SŽ Jakub Bazgier.

Vítězný návrh podle SŽ naplňuje požadavky soutěže v urbanistické, architektonické, dopravní i krajinářské rovině. Porota ocenila vyvážený poměr mezi funkčností, technickou proveditelností a ekonomickou efektivitou.

„Architektonicky výrazná budova s terasovitým členěním přímo naváže na autobusový terminál i dvojici podchodů k nástupištím. Dopravní schéma bude jasně a přehledně organizované – autobusová stání vzniknou na severovýchodní straně areálu, parkoviště typu P+R s kapacitou 280 míst se bude nacházet na jihozápadě,“ uvedla SŽ v tiskové zprávě.

Návrh počítá i se zázemím pro cyklisty a pěší. Terminál by měl na vysokorychlostní trati denně odbavit až 3 900 cestujících, převážně směrem do Prahy. Přes 1 500 z nich by mělo přestoupit na navazující konvenční železnici a zhruba 2 150 lidí na autobusy.

Autoři do soutěže přihlásili 11 návrhů, všechny mohou lidé do 7. července zhlédnout před Galerií Středočeského kraje v Kutné Hoře.