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Nový parkovací dům u tramvajové tratě v Ruzyni vznikl s ročním zpožděním, uleví rezidentům

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  10:44
V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)

V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026) | foto: Praha 6

V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)
V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)
V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)
V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)
16 fotografií
Hlavní město dokončilo s ročním zpožděním nový Parkovací dům Dědina, který uleví rezidentům v Praze 6 - Ruzyni. Je určený pro 290 aut. Město tím chce nahradit prostor pro auta, který zmizel kvůli stavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu.

Součástí projektu jsou i nebytové prostory, které chce městská část využít jako komunitní centrum.

Dům má tři nadzemní podlaží a částečně zapuštěný suterén, parkovat se bude také částečně na jeho střeše. Část míst je také vyhrazená pro elektromobily. „Jsme připraveni kapacitu pro elektromobily do budoucna rozšířit, pokud bude takových aut v Praze přibývat,“ řekl starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)
V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)

Náklady na stavbu byly podle magistrátu 400 milionů korun. Za parkovací místo řidiči zaplatí 2 600 korun měsíčně. O jeho provoz se bude starat město. „Chceme ho mít dlouhodobě zaplněný alespoň ze 70 až 80 procent, aby si na sebe vydělal,“ uvedli zástupci magistrátu.

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„Výsledná podoba nového rezidenčního parkovacího domu vzešla ze zadání z participace s občany Prahy 6, kteří si přáli především zajištění pohodlného parkování a zároveň kultivaci sídliště,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

Součástí projektu nebyla pouze samotná stavba parkovacího domu, ale také proměna jejího bezprostředního okolí. Prostor mezi parkovacím domem, zastávkami MHD a sídlištěm byl nahrazen novým veřejným prostorem – náměstím, které je urbanisticky propojeno se sídlištěm. Nově vzniklé prostranství nabídne stromy, mobiliář a také přípojky na vodovod a elektřinu pro případné pořádání trhů.

„Velmi oceňuji, že stavba myslela na kultivaci veřejného prostoru, což dlouhodobě prosazujeme na šestkové radnici a důkazem je i 700metrový umělecký street art na protější straně ulice. Zároveň jsme rádi, že parkovací dům nemá jen funkci garáže, ale přízemní prostory poskytnou zázemí budoucího komunitního centra,“ řekl starosta MČ Stárek.

V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)

Opatov do konce roku

Do budoucna se chce město v dalších projektech zaměřit na sídliště, která mají hustou zástavbu, ale málo parkovacích míst. Ve hře jsou například Modřany a Řepy. Nejde přitom jen o rezidenty. Stále více totiž roste počet řidičů, kteří do metropole míří za prací ze Středočeského kraje. Podle vedení města je tak dostupnost P+R parkovišť jednou z možností, jak zabránit tomu, aby auta zajížděla hlouběji do města.

V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)
V Praze na Dědině otevřeli parkovací dům pro 290 aut. (9. září 2026)

Ještě tento rok se má také otevřít parkovací dům na Opatově. Tento týden Praha 11 zahájila první kolo rezervací pro rezidenty. O místo mohou prozatím žádat jen řidiči bydlící v ulicích Šalounova, U Chodovského hřbitova, Křejpského, Lečkova, Jašíkova a Nad Opatovem. Právě pro ně bude určených 100 z celkem 495 míst. Měsíčně za něj zájemci zaplatí 2 200 korun.

„S magistrátem jednáme o slevě. Parkování je na Jižním Městě dlouhodobě jeden z největších dopravních problémů a žádný jednotlivý projekt ho sám o sobě nevyřeší. U P+R Opatov ale dává smysl využít nově vznikající kapacitu maximálně efektivně,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 11 Ondřej Nováček. Podle radnice mají vyhrazená místa pro rezidenty také ulehčit parkování přes noc, protože je v této době největší poptávka.

Nový P+R dům přibude také v sedmé městské části. Tento týden začala jeho stavba na rohu ulic Průmyslová a Rabakovská, kde má do budoucna vzniknout Business Park. Návrh představilo pražské studio architektů mar. s architects.

„Parkovací domy bývají často vnímány jako čistě technické stavby. Naším záměrem ale bylo, aby nový objekt sehrál mnohem výraznější roli než jen navýšení parkovací kapacity. Je pro nás první fází širší kultivace v malešicko-hostivařském průmyslovém území,“ popsal architekt Martin Šenberger.

Parkování mezi rostlinami

Stavba se má od klasických P+R lišit například střešní pergolou s popínavou zelení. Ta má přispět právě k tomu, že nebude působit jen jako technická garáž. A zároveň má pro auta v létě vytvořit přírodní krytí.

Popínavou zeleň doplní také trvalkové a keřové záhony a 33 nově vysazených stromů. Bude v něm 206 parkovacích stání ve čtyřech nadzemních podlažích a na střeše. Celková investice se má pohybovat kolem miliardy korun. Dokončení první fáze stavby je plánované v roce 2028.

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