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Lidé vybrali podobu Libeňského přesmyku. I jaké bude využití prostoru pod mostem

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  16:35
Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)

Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026) | foto: Správa železnic

Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Sportoviště (vizualizace...
Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)
Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Dětské hřiště...
Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Amfiteátr (vizualizace...
5 fotografií
Lidé v anketě vybrali podobu nového Libeňského přesmyku a využití prostoru pod mostem. Do hlasování organizované Prahou 9 a magistrátem se zapojilo přes 600 respondentů.

„Ve všech sledovaných skupinách hlasujících (obyvatelé Prahy 9, ostatní Pražané, mimopražští občané) zvítězila druhá architektonická varianta s 56 procenty hlasů,“ uvedla Správa železnic (SŽ) v tiskové zprávě.

Shoda panovala také na budoucím využití prostoru pod mostem, kdy největší podporu získalo sportoviště, pro něž hlasovalo 62 % respondentů.

Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Sportoviště (vizualizace červen 2026)

SŽ dodala, že výsledky ankety respektuje a bude pokračovat v přípravě projektu podle vybrané varianty.

Libeňský přesmyk

Nová dvoukolejná spojka, zaústěná do stanice Praha-Libeň, překročí nadjezdem koridor z Prahy do Kolína a do stávajícího jednokolejného úseku se zapojí v blízkosti Českobrodské ulice, kde vznikne nová odbočka Hrdlořezy.

Díky bezkoliznímu řešení tak už nebude docházet ke stání nákladních vlaků u parku Rokytka, kde dnes čekají na uvolnění hlavního koridoru. Zmodernizovaná trať bude výrazně tišší než dnes, protože se eliminuje hluk způsobený rozjezdy vlaků v dotčeném místě.

Zdroj: SŽ

„V nejbližší době budou zahájeny projekční práce a zpracování architektonické studie, která bude dokončena do konce roku 2026,“ dodává.

Nyní pokračuje příprava projektové dokumentace přestavby trati. Loni v srpnu SŽ uváděla jako rok zahájení stavby 2028, nyní to očekává na začátku 30. let. Stavba potrvá tři roky. Předpokládané náklady na celý projekt jsou zhruba 2,5 miliardy korun.

V současné době se na libeňském nádraží kříží dálková a příměstská doprava na frekventovaném koridoru z Prahy do Kolína s nákladními vlaky směřujícími do Malešic. Tuto trasu navíc využívá městská linka z Hostivaře do Roztok.

„Libeňský přesmyk mimoúrovňově oddělí vlaky na obou trasách a ty tak nebudou muset čekat na volnou kolej. Stavba tak zásadním způsobem zlepší plynulost dopravy a z toho důvodu je zásadní prioritou z pohledu osobních i nákladních dopravců,“ uvedla už dříve tisková mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)
Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Sportoviště (vizualizace červen 2026)
Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)
Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Dětské hřiště (vizualizace červen 2026)
5 fotografií

Úsek bude podle SŽ po modernizaci výrazně tišší než v současnosti, protože odpadne hluk způsobený rozjezdy vlaků.

Projekt bude zahrnovat také zdvoukolejnění celého úseku do Malešic, který využívají mimo jiné vlaky městské linky.

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SŽ pro stavbu získala pravomocné územní rozhodnutí, při přípravách projektu také zapracovala připomínky místních obyvatel.

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