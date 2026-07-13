Lidé vybrali podobu Libeňského přesmyku. I jaké bude využití prostoru pod mostem

„Ve všech sledovaných skupinách hlasujících (obyvatelé Prahy 9, ostatní Pražané, mimopražští občané) zvítězila druhá architektonická varianta s 56 procenty hlasů,“ uvedla Správa železnic (SŽ) v tiskové zprávě.
Shoda panovala také na budoucím využití prostoru pod mostem, kdy největší podporu získalo sportoviště, pro něž hlasovalo 62 % respondentů.
SŽ dodala, že výsledky ankety respektuje a bude pokračovat v přípravě projektu podle vybrané varianty.
Libeňský přesmyk
Nová dvoukolejná spojka, zaústěná do stanice Praha-Libeň, překročí nadjezdem koridor z Prahy do Kolína a do stávajícího jednokolejného úseku se zapojí v blízkosti Českobrodské ulice, kde vznikne nová odbočka Hrdlořezy.
Díky bezkoliznímu řešení tak už nebude docházet ke stání nákladních vlaků u parku Rokytka, kde dnes čekají na uvolnění hlavního koridoru. Zmodernizovaná trať bude výrazně tišší než dnes, protože se eliminuje hluk způsobený rozjezdy vlaků v dotčeném místě.
Zdroj: SŽ
„V nejbližší době budou zahájeny projekční práce a zpracování architektonické studie, která bude dokončena do konce roku 2026,“ dodává.
Nyní pokračuje příprava projektové dokumentace přestavby trati. Loni v srpnu SŽ uváděla jako rok zahájení stavby 2028, nyní to očekává na začátku 30. let. Stavba potrvá tři roky. Předpokládané náklady na celý projekt jsou zhruba 2,5 miliardy korun.
V současné době se na libeňském nádraží kříží dálková a příměstská doprava na frekventovaném koridoru z Prahy do Kolína s nákladními vlaky směřujícími do Malešic. Tuto trasu navíc využívá městská linka z Hostivaře do Roztok.
„Libeňský přesmyk mimoúrovňově oddělí vlaky na obou trasách a ty tak nebudou muset čekat na volnou kolej. Stavba tak zásadním způsobem zlepší plynulost dopravy a z toho důvodu je zásadní prioritou z pohledu osobních i nákladních dopravců,“ uvedla už dříve tisková mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
Úsek bude podle SŽ po modernizaci výrazně tišší než v současnosti, protože odpadne hluk způsobený rozjezdy vlaků.
Projekt bude zahrnovat také zdvoukolejnění celého úseku do Malešic, který využívají mimo jiné vlaky městské linky.
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SŽ pro stavbu získala pravomocné územní rozhodnutí, při přípravách projektu také zapracovala připomínky místních obyvatel.