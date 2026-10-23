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Novotný bude v Řeporyjích místostarostou, jeho sestra starostkou. Tatínek nás pochválil, uvedl

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  8:21
Pavel Novotný (ODS) bude v Praze Řeporyjích společně s dalšími dvěma lidmi...

Pavel Novotný (ODS) bude v Praze Řeporyjích společně s dalšími dvěma lidmi místostarostou. (22. října 2026) | foto: Facebook - Řeporyje oficiální

Pavel Novotný, politik, na stožáru umělého osvětlení na ústeckém Městském...
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Pavel Novotný (ODS) bude v pražských Řeporyjích místostarostou, uvedl na Facebooku. Koaliční smlouvu podepsaly ODS, TOP 09 a ANO. Starostkou bude Lenka Fialová z ODS, Novotného sestra. Koalice bude mít v 15členném zastupitelstvu těsnou většinu osmi hlasů. Vítězné uskupení Přívětivé Řeporyje skončí v opozici.

V Řeporyjích budou celkem tři místostarostové. Post starostky obsadila za ODS Lenka Fialová, sestra bývalého starosty Pavla Novotného.

„Tatínek mě i budoucí paní starostku pochválil s tím, že na 2. místo ve volbách a kriminál to je „slušnej vejsledek“. Dycky Řeporyje!,“ uvedl Novotný na síti X.

Hnutí získalo také pozice druhého místostarosty a tři místa v radě. Post třetího neuvolněného místostarosty náleží hnutí ANO, stejně jako jedno místo v radě.​

Novotný je v zastupitelstvu Řeporyjí. Pekelně je slabé slovo, vnímá výsledek

Prvním místostarostou je David Roznětinský​, druhým Pavel Novotný, třetím je neuvolněný místostarosta Radek Hubata. V radě je také Radek Hanák.

„Lidé si přáli změnu, ale tato dohoda ji nepřináší. Ptejte se svých zastupitelů, proč odmítli naši korektní a věcnou nabídku na spolupráci,“ uvedlo v reakci na uzavření koaliční smlouvy vítězné uskupení Přívětivé Řeporyje, které bude mít v zastupitelstvu sedm křesel.

Novotný loni pozastavil členství v ODS a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení ke třem měsícům vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele.

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Původně podmíněný trest soud Novotnému přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Do vězení nastoupil vloni v červenci, na svobodu se dostal na začátku října. Přihlášku do ODS podal letos v lednu. Členem se znovu stal o tři měsíce později.

Novotný před nástupem do vězení rezignoval na funkci starosty Řeporyjí, kterou zastával od roku 2018. Nahradil ho tehdejší místostarosta Roznětinský. Mandát zastupitele si Novotný ponechal. Později neuspěl se žalobou proti rozhodnutí magistrátu, kterým jeho mandát zastupitele městské části zrušil kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin.

Městská část Praha - Řeporyje je jednou z 57 městských částí hlavního města. Leží na jihozápadním okraji Prahy a žije tam asi 6400 obyvatel.

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