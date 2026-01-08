K nálezu mrtvého dítěte policisté vyjížděli ve středu odpoledne. Kromě policistů z územního odboru v Příbrami u případu zasahovali i krajští kriminalisté a soudní lékař.
Policisté vyslechli lidi, kteří se na místě nacházeli. Ještě v podvečer zjistili a ztotožnili ženu, která dítě porodila. Ve čtvrtek je naplánována pitva, která by měla stanovit příčinu úmrtí.
Mrtvý novorozenec na Příbramsku. Tělíčko našli v areálu stájí
Více informací zatím policie nezveřejnila. „Prověřování případu, který zatím předběžně kriminalisté kvalifikovali jako možné podezření z usmrcení z nedbalosti, stále probíhá,“ dodala mluvčí Suchánková.