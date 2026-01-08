Policie našla matku mrtvého novorozence. Případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti

  11:15
Policisté se zabývají případem mrtvého novorozence nalezeného v Martinicích na Příbramsku pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Zjistili matku dítěte, ve čtvrtek je naplánována soudní pitva ke stanovení příčiny úmrtí dítěte, uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

K nálezu mrtvého dítěte policisté vyjížděli ve středu odpoledne. Kromě policistů z územního odboru v Příbrami u případu zasahovali i krajští kriminalisté a soudní lékař.

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého novorozeněte u místních stájí. (7. ledna 2026)
Policisté a kriminalisté ohledávají místo v Martinicích na Příbramsku, kde bylo nalezeno tělo mrtvého novorozence. (7. ledna 2025)
Policisté vyslechli lidi, kteří se na místě nacházeli. Ještě v podvečer zjistili a ztotožnili ženu, která dítě porodila. Ve čtvrtek je naplánována pitva, která by měla stanovit příčinu úmrtí.

Více informací zatím policie nezveřejnila. „Prověřování případu, který zatím předběžně kriminalisté kvalifikovali jako možné podezření z usmrcení z nedbalosti, stále probíhá,“ dodala mluvčí Suchánková.

Policie našla matku mrtvého novorozence. Případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti

Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Stanice Českomoravská se úplně promění. Otevřít by měla v březnu.

Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B se blíží ke konci. Cestujícím by se měla znovu otevřít během března. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky...

7. ledna 2026  13:02

Sto spojů za hodinu. Dvorecký most bude revolucí pražské MHD, líčí náměstek z ROPID

Premium
Dvorecký most ve výstavbě. Ve výřezu je Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID...

Rok 2026 přinese v městské hromadné dopravě zásadní změny. Tou největší bude otevření Dvoreckého mostu, který výrazně zamíchá trasami autobusových i tramvajových linek. Jak vytížený most bude, kde...

7. ledna 2026

