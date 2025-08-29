Ve dvoře Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v ulici Ke Karlovu stojí speciální novorozenecké sanitky.
V jakých případech speciální novorozenecká záchranka vyjíždí?
Kdykoliv je potřeba zajistit intenzivní péči nejvyššího stupně novorozencům, kteří přišli na svět a mají zdravotní potíže. Například ve Středočeském kraji není žádná nemocnice vybavena takovou péči poskytovat. Proto prakticky z celého Středočeského kraje, ale i z některých pražských nemocnic, které rovněž nemají jednotku intenzivní péče, tyto děti transportujeme na specializovaná pracoviště ve Fakultní nemocnici v Motole, k nám do VFN nebo do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Urgentních převozů je až 200 za rok, ostatních 800 až 1 000.
Málokterá nastávající matka si uvědomuje, že za rozhodnutí rodit doma může zaplatit životem. A je vysoce pravděpodobné, že jí jen tak někdo nepomůže.