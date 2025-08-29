Často to dopadá dobře, ale jsou i výjimky, líčí člen týmu, který vyráží k novorozencům

Sanitní vůz je vybavený inkubátorem pro převoz novorozenců s poporodními zdravotními komplikacemi. Poskytuje plnohodnotnou jednotku intenzivní péče na cestách. Václav Vobruba je členem ECMO týmu VFN. Mimotělní oběh novorozenců umí jediní v ČR. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Jana Sobíšková
  16:00
Když porodnice nestačí na zdravotní problémy novorozence, přijíždí speciální sanitka s pětičlenným týmem pražských zdravotníků. „Jsme připraveni vyjet za pacientem 24 hodin 7 dní v týdnu,“ říká Václav Vobruba, zástupce vedoucí JIP.

Ve dvoře Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v ulici Ke Karlovu stojí speciální novorozenecké sanitky.

V jakých případech speciální novorozenecká záchranka vyjíždí?
Kdykoliv je potřeba zajistit intenzivní péči nejvyššího stupně novorozencům, kteří přišli na svět a mají zdravotní potíže. Například ve Středočeském kraji není žádná nemocnice vybavena takovou péči poskytovat. Proto prakticky z celého Středočeského kraje, ale i z některých pražských nemocnic, které rovněž nemají jednotku intenzivní péče, tyto děti transportujeme na specializovaná pracoviště ve Fakultní nemocnici v Motole, k nám do VFN nebo do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Urgentních převozů je až 200 za rok, ostatních 800 až 1 000.

Málokterá nastávající matka si uvědomuje, že za rozhodnutí rodit doma může zaplatit životem. A je vysoce pravděpodobné, že jí jen tak někdo nepomůže.

Václav Vobrubačlen ECMO týmu VFN

Často to dopadá dobře, ale jsou i výjimky, líčí člen týmu, který vyráží k novorozencům

