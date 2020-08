V noci na Kbelské auto skončilo na střeše mimo silnici, řidič utekl

„Okolo půl druhé ráno řídil nezjištěný řidič na ulici Kbelská osobní vozidlo Peugeot Partner. Z dosud nezjištěných okolností u sjezdu na ulici Novopacká vjel mimo komunikaci při pravém okraji, narazil do obrubníku, svodidel a do svislé dopravní značky a následně po najetí do travnatého svahu se vozidlo dostalo do rotace a převrátilo se na střechu. Došlo k celkové deformaci vozidla,“ řekl iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Řidič z místa nehody utekl. Policie nehodu nahlásil náhodný svědek, který viděl havarovaný vůz. Při nehodě vznikla škoda na vozidle, svodidlech, obrubníku a dopravní značce.

Havarovaný vůz není nahlášen jako odcizený. Policie zná majitele vozidla podle registrační značky. „To, že na někoho je automobil napsán, neznamená, že vůz řídil,“ upozornil Daněk.

Automobil vytáhli ráno hasiči, nájezd na Novopackou ulici tak musel být zhruba na půl hodiny uzavřen.