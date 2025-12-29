Kolo do metra nově postavíte kamkoliv s jedinou výjimkou, elektrokola mají zákaz

Petra Škraňková
  15:23
Pražský dopravní podnik zavádí od Nového roku vstřícné opatření vůči cyklistům. Nově budou moci s bicyklem v metru do jakéhokoliv vozu. Naopak elektrokola mají v metru zákaz. Od ledna také zdraží jednotlivé jízdné v Praze, jízdenky a kupony ve Středočeském kraji a také pokuty na jízdu načerno.

Od 1. ledna 2026 se smí přepravovat kola v každých dveřích metra s výjimkou hned za řidičem. | foto: DPPMetro.cz

Novinky v pražské MHD od 1. ledna 2026 přehledně:

S kolem do každých dveří metra

Od 1. ledna mohou cestující s jízdním kolem do každých dveří metra, informoval dopravní podnik na svých sociálních sítích. Výjimkou je první plošina ve směru jízdy za kabinou strojvedoucího.

Dosud se mohla kola vozit metrem sice v každém vagonu, ale jen v prvních a posledních dveřích, s výjimkou prvních ve směru jízdy. Na jedné plošině, což je prostor u každých dveří, se mohou přepravovat maximálně dvě kola nebo koloběžky.

Nově mohou dvě kola na každou plošinu, tedy do každých dveří metra (s výjimkou prvních za řidičem). V každém vagonu kromě prvního se tak bude moci převážet osm kol najednou.

I nadále platí, že každý cestující smí přepravovat jen jedno kolo.

Zákaz elektrokol a elektrokoloběžek v metru

Elektrokola a elektrokoloběžky mají od 1. ledna do metra vstup zakázán. „Výjimkou budou elektrokola s vyjmutou baterií,“ uvádí dopravní podnik. Kde se může vyjmutá baterie přepravovat, nespecifikuje.

Pražský dopravní podnik tento zákaz zavádí kvůli bezpečnosti, obává se výbuchu baterií v tunelech.

Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu

Zdražení jízdenek v Praze

Od Nového roku zdraží jednorázové jízdenky v Praze. Dosud stojí 30minutová jízdenka 30 korun, od ledna do bude 39 v trafikách a automatech a 36 Kč v aplikaci Lítačka.

90minutová jízdenka podraží ze 40 korun na 50 v papírové podobě a 46 Kč v elektronické verzi.

Ceny kupónů pro cestování po Praze zůstanou beze změny.

Sloučení dvou pásem P do jednoho

Od 1. ledna 2026 se změní počet pásem v systému Pražské integrované dopravy. Nově se bude Praha počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Projeví se to však v ceně jen jednoho typu jízdného - jednorázových jízdenek. Ti, kteří mají předplacený kupon, změnu nepoznají.

Do konce roku 2025 tvoří Prahu čtyři tarifní pásma. Dvě okrajová B a 0 a dvě vnitřní, obě označená shodně P. Pro cestu z měst například v pásmu 1, kam patří Říčany, Jesenice, Hostivice, Roztoky, Černošice, Úvaly nebo Rudná, si cestující bez předplaceného kuponu na pražskou MHD museli koupit jízdenku na pět pásem za 50 korun.

Ta bude od Nového roku stát 60 korun v aplikaci Lítačka a papírová dokonce 65 korun. Sloučením dvou pásem P do jednoho bude pro cestu z těchto měst stačit jízdenka na čtyři pásma, nově v aplikaci za 48 korun a papírová za 52 koruny.

Dražší kupony a jízdenky ve Středočeském kraji

Zatímco předplacené kupony v Praze zůstanou na stejné ceně, cestující ve Středočeském kraji si připlatí. Cena elektronických kuponů (v aplikaci Lítačka či na stejnojmenné kartě) se od nového roku zvedne o dvacet procent. Za klasické papírové kupony cestující zaplatí dokonce o 25 procent více než nyní.

Od nového roku zdraží MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Měsíční kupon na jedno pásmo podraží z 395 Kč na 474 v aplikaci a 494 Kč v papírové podobě, na dvě pásma z 605 Kč na 726 v aplikaci či 756 v papírové podobě.

Jak se zvýší pokuty za jízdu načerno

V řádech stokorun vzrostou také postihy za cestování bez platného jízdního dokladu. Praha se tak snaží snížit počty černých pasažérů.

Černí pasažéři nyní musí zaplatit buď tisíc korun na místě či do 15 dnů, nebo 1 500 korun po více než 15 dnech od kontroly, která je přistihla bez platné jízdenky.

Pokuty v PIDSoučasná výšeVýše od 1. 1. 2026
Platba na místě1 000 Kč1 200 Kč
Platba do 15 dnů1 000 Kč1 500 Kč
Pozdější platba1 500 Kč2 000 Kč
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Postapo. Post-apokalyptická Praha vytvořená grafikem za pomocí umělé...

Post-apokalyptická Praha. Zničené Háje, Černý Most, Anděl. Opuštěné ulice i mrazivá atmosféra známých míst. Grafický designer Václav Krejčí, stojící za projektem Postapo Praha, pomocí umělé...

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kolo do metra nově postavíte kamkoliv s jedinou výjimkou, elektrokola mají zákaz

Přeprava kol v metru

Pražský dopravní podnik zavádí od Nového roku vstřícné opatření vůči cyklistům. Nově budou moci s bicyklem v metru do jakéhokoliv vozu. Naopak elektrokola mají v metru zákaz. Od ledna také zdraží...

29. prosince 2025  15:23

Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou

Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)

Zvířata v pražské zoo si budou od pondělí do středy moci pochutnat na vánočních stromcích, které pocházejí z neudaných zásob prodejců. Nevšední krmení letos podle mluvčí zoo Nikoly Dostálkové dostane...

29. prosince 2025  15:15

Jak mám pojmenovat naši školu? Ředitel hledá inspiraci pro název i na sociální síti

Radko Sáblík, ředitel Střední průmyslové školy Preslova

S novým rokem dojde v Praze ke sloučení Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia s Hotelovou školou a Gymnáziem Radlice. Název nástupnického subjektu při zahrnutí obou současných jmen je však...

29. prosince 2025  14:32

Zloději ukradli v Praze tři auta kurýrů s jídlem, stála odemčená na ulici

Zloději o víkendu ukradli v Praze tři auta kurýrů. Řádně auta zajišťujte,...

Tři auta kurýrů rozvážejících jídlo ukradli o uplynulém víkendu zloději v Praze. Řidiči ve všech případech nechali svůj vůz odemčený a někdy i nastartovaný. Všechna tři vozidla se podařilo najít,...

29. prosince 2025

Sparťan Eneme se na africkém šampionátu zranil, slávista Ogbu zatím nenastoupil

Sparťanský záložník Santiago Eneme.

Nemilá zpráva přišla z mistrovství Afriky ke sparťanskému trenérovi Brianu Priskemu: Santiago Eneme kvůli zranění nedohrál nedělní zápas Rovníkové Guineje proti Súdánu. Eneme je jedním ze čtyř hráčů...

29. prosince 2025  13:31

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

29. prosince 2025  12:30,  aktualizováno  13:28

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Pracovníci ostrahy brutálně týrali lidi bez domova

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v centru Prahy. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce...

29. prosince 2025  13:15

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Postapo. Post-apokalyptická Praha vytvořená grafikem za pomocí umělé...

Post-apokalyptická Praha. Zničené Háje, Černý Most, Anděl. Opuštěné ulice i mrazivá atmosféra známých míst. Grafický designer Václav Krejčí, stojící za projektem Postapo Praha, pomocí umělé...

29. prosince 2025  11:48

Prahu pronásledují nedotažené tendry, DPP zopakuje výběr dodavatele trolejbusů

Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla....

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal pražskému dopravnímu podniku (DPP) a magistrátu pod stromeček nechtěný dárek. Zrušil miliardovou zakázku na 180 trolejbusů, a DPP tak musí výběrové...

29. prosince 2025  10:09

Od nového roku končí elektroautům a hybridům parkování v Praze zdarma

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Od Nového roku přijdou vozidla s registračními značkami EL o dosavadní výhody při parkování v Praze. Poplatku se nevyhnou žádná, elektroauta však budou mít nárok na slevu. Žádost o parkovací...

29. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT – STATIK (50-80.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 50 000 - 80 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Rittichovy splněné sny. Koučuje ho dětský idol. Válí a říká: Chytám i pro své kluky

Premium
David Rittich slaví výhru New York Islanders

Nevšimli si ho při draftu do NHL. Nikdy nenastoupil za nějakou z mládežnických reprezentací. Skaut klubu Calgary Flames ho objevil náhodou, když v Praze sledoval útočníka Daniela Přibyla. Přesto...

29. prosince 2025

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

28. prosince 2025  15:13,  aktualizováno  17:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.