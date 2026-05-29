VIDEO: Petřínské lanovky na sebe poprvé mrkly. Slunce však výsledný efekt zhatilo

Tereza Jiránková
  14:49
Nové vozy lanovky na Petřín prošly v pátek dalším kolem testování. V centru pozornosti tentokrát nebyla jen jejich pojízdnost, ale především to, na co se příznivci očekávané novinky těší nejvíce. Unikátní gesto, při němž na sebe protijedoucí vozy zamrkají. To sice nepřekazily technické závady, ale kvůli jasné obloze a ostrému slunci bylo jen stěží postřehnutelné.

Proč na sebe lanovky mrkají, upřesnila na zátěžové akci i jejich designérka Anna Marešová. „Mrknutí je symbolem lásky, která je s Petřínem spojená a v zadání jsme měli za úkol dostat do projektu emoci,“ vysvětlila Marešová.

Ačkoli se jí původně do takového úkolu nechtělo, je ráda, že se svým týmem vymysleli jednoduchý a zároveň netradiční princip.

Lanovky spolu vzájemně interagují v momentě, kdy se na kolejnicích míjejí. Jedna vždy bliknutím světla „mrkne“ a druhá se stydlivě zardí, což znázorní v danou chvíli její červeně zbarvený interiér.

„Měla jsem radost, že mrkly, je hezký pocit, vidět to v realitě,“ říká nadšeně Marešová po úspěšném testování.

Podle ní je navíc v celém nápadu skrytý i menší fór – „nikdo neví, jaké gesto bude v danou chvíli která z lanovek dělat.“

To je ona. Nová lanovka na Petřín se odhalila do plné parády

Špatná viditelnost i chybné hlášení

Pokud si však návštěvníci chtějí v budoucnu podívanou užít, za denního světla a především slunečného počasí, budou možná zklamaní.

Při pozorování z okolí tratě je totiž efekt obtížné postřehnout. Marešová však říká, že z interakce nechtěli dělat „pouťovou atrakci.“

Nicméně lehké zklamání ve tváři designérky bylo poznat. „Mrkání otestováno, timing is perfect :), těším se, až to vyzkoušíme večer,“ dodala poté na Facebooku.

Věčné téma: klimatizace

„Proč to nemá klimatizaci? Lanovka není tramvaj nejde do ní proud a musela by mít mega baterky a vůz by byl podstatně těžší, a historická strojovna těžší vozy ani neutáhne, nebo by tam jelo tak pět lidí:)) zkrátka lanovky s klimatizací se běžně nedělaj, možná v zemích, kde je běžně 50 stupňů Celsia.

Dle zkušeností výrobce jsou ve stropě 4 velká (jak šla udělat největší) vyklápěcí okna, sklopená tak, aby při jízdě vzduch cirkuloval, okna jsou tónovaná.

Jízda trvá 3 minuty a během toho se na Nebozízku otevřou i dveře:))A co jsem si prosadila, je ventilace pod sedačkama, která má dvě funkce - v létě ventiluje a v zimě temperuje. A z toho mam fakt radost, kdo jste jel starou lanovkou v zimě, jistě si pamatujete jaká šílená zima tam byla.“

Autorka vozů Anna Marešová na svém Facebooku

Podle Marešové je zároveň dobře, že je provoz lanovek bez zvukových interakcí. „Zvuky bývají při opakování spíše rušivé a to i pro návštěvníky parku,“ míní autorka a zdůvodňuje tak, proč její tým přistoupil právě ke světelné signalizaci.

Celý design nových vozů působí záměrně decentně. Na dotaz, zda v návrhu neuvažovali o použití barev odpovídá Marešová následovně. „Barevnost podle mě do veřejné dopravy dodávají lidé, kteří v ní cestují.“

Klimatizace do lanovky na Petřín nejde, ale jednu věc jsem prosadila, říká designérka

Diskuze se vedly také ohledně chybějící klimatizace, podle mluvčího Dopravního podniku hl.m. Prahy Daniela Šabíka však není nutné mít z vysokých teplot strach. „Na stropě jsou čtyři velká okna, která jsou sklopená tak, aby vzduch uvnitř dobře cirkuloval a pod sedačkami jsou umístěny ventilátory,“ říká Šabík.

Dvojici lanovek, které podle Marešové přezdívají lidé například Vilém a Jarmila, uvede Praha do provozu letos na podzim. „Věřím, že se je podaří otevřít v září,“ doufá i sama autorka.

Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Na projektu je však stále co zlepšovat. Vozy vznikají ve spolupráci se švýcarskou společností ze skupiny Doppelmayr, která se při práci na zvukové signalizaci dopustila menší chyby.

Přeřeknutí v bezpečnostním hlášení „Ustupte od nástupiště lanovka bozy (místo brzy) přijede,“ tak při pátečním testování všechny přítomné pobavilo.

Líbilo by se vám pojmenování vozů Vilém a Jarmila?

Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má proto jedno světlo vypnuté. (29. května 2026)
Při testování na sebe petřínské lanovky symbolicky zamrkaly. (29. května 2026)
Petřínské lanovky prošly dalším kolem testování, při tom dnešním na sebe mrkaly. (29. května 2026)
Designéra Anna Marešová je autorkou nové podoby lanovek. (29. května 2026)
29 fotografií
29. května 2026  15:03

